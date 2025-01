Eluveitie: kündigen neues Album Ànv an

Vor etwa einem Monat veröffentlichten Eluveitie mit Premonition die erste neue Musik nach zwei langen Jahren. Heute kündigt die Band ihr neues Album Ànv an, das am 25. April 2025 über Nuclear Blast Records erscheinen wird. Eluveitie haben außerdem den zweiten Song The Prodigal Ones aus dem kommenden Album veröffentlicht. Nach ihrer eigenen Headliner-Tour Ànv Rising – Europe, die im Januar 2025 beginnt, wird die Band im Oktober 2025 wieder zusammen mit Arch Enemy, Amorphis und Gatecreeper auf Tour gehen. Alle Termine sind unten aufgeführt.

Eluveitie-Frontmann Chrigel Glanzmann kommentiert: „Hard to express how excited we are to share this one with you all! Musically combining the heavy pounding Elu classics like Luxtos, Inis Mona or even King with some new, maybe unexpected ideas, we feel that this song most of all comes like a punch in the face and we hope you’ll enjoy it as much as we do! Lyrically it actually opens the big theme of Ànv– these ancient words, several thousands of years old, our upcoming album is based on…“

Ànv – Tracklist:

1. Emerge

2. Taranoías

3. The Prodigal Ones

4. Ànv

5. Premonition

6. Awen

7. Anamcara

8. The Harvest

9. Memories Of Innocence

10. All Is One

11. Aeon Of The Crescent Moon

12. The Prophecy

Eluveitie, 2002 von Chrigel Glanzmann gegründet, hat konsequent modernen Metal mit keltischen Musiktraditionen verbunden. Die aus den Schweizer Alpen stammende Band, die tief in der keltischen Geschichte, Mythologie und Spiritualität verwurzelt ist, hat sich zu einem Eckpfeiler der modernen Metalszene entwickelt. Ihr Debütalbum Vên (2004) schuf die Grundlage für eine einzigartige Mischung aus melodischem Death Metal und traditionellem Folk. Nachfolgende Alben wie Slania, Everything Remains (As It Never Was), Helvetios und Origins festigten ihren Ruf. Die Akustik-Alben Evocation I – The Arcane Dominion und Evocation II – Pantheon stellten ihre Vielseitigkeit unter Beweis.

Im Jahr 2022 veröffentlichten Eluveitie die Singles Aidus und Exile Of The Gods, die ein neues Kapitel ihrer musikalischen Reise und ihres thematischen Zyklus markierten und das lyrische Konzept ihres letzten Studioalbums Ategnatos fortsetzten. Auf diese Tracks folgte die Ankündigung ihres kommenden Albums Ànv, das im April 2025 erscheinen soll. Die erste Single aus diesem Album, Premonition, und The Prodigal Ones wurden gerade erst veröffentlicht und geben einen Einblick in den sich entwickelnden Sound der Band.

Im Laufe der Jahre hat sich die Besetzung von Eluveitie verändert, zuletzt im Mai 2024 mit Lea-Sophie Fischer an der Violine. Trotz dieser Veränderungen bleiben die Essenz und die Seele der Band unangetastet. Mit neun Studioalben, zahlreichen Tourneen rund um den Globus und weltweiten Headline-Shows sind Eluveitie nach wie vor eine dynamische Kraft im Metal-Genre.

Auch kurz vor der Veröffentlichung von Ànv bleiben Eluveitie ihren Wurzeln treu und erkundet gleichzeitig neue musikalische Horizonte. Als eines ihrer tiefgründigsten und ernsthaftesten Alben ist Ànv das Ergebnis von mehr als 20 Jahren intensiver Beschäftigung mit keltischer Mythologie und Spiritualität und übersetzt heidnisches Wissen für eine moderne Generation. Der Weg von Eluveitie spiegelt die Hingabe zu Authentizität und Innovation wider und sichert ihnen einen festen Platz im modernen Metal.

