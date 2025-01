Drudkh: veröffentlichen erste Single „The Eve

Drudkh sind eine verehrte Säule des atmosphärischen und heidnischen Black Metal – und heute treten sie aus dem Schatten hervor, um der Welt ihren neuesten Track The Eve zu präsentieren – die Leadsingle aus ihrem kommenden Album Shadow Play. Es ist eine Einladung, das delikate Wechselspiel zwischen dem Licht und der Dunkelheit der Existenz zu erforschen.

Verpasst nicht die Chance, zu den Ersten zu gehören, die The Eve erleben und sich auf eine Reise zu begeben, die verspricht, den Weg durch die düstersten und schönsten Momente der menschlichen Existenz zu erhellen.

Seht euch das Musikvideo zu The Eve auf dem YouTube-Kanal von Season Of Mist hier an:

Shadow Play jetzt vorbestellen & vormerken: https://orcd.co/drudkhshadowplay

The Eve ist eine meditative Betrachtung über die flüchtige Schönheit des Lebens – eine Reise durch melancholische Reflexionen und poetische Betrachtungen. Wie schon bei ihren früheren Werken setzen Drudkh ihre Tradition der Introspektion fort und beschäftigen sich mit den komplexen Themen des Exils, dem zyklischen Tanz von Leben und Tod und der ewigen Sehnsucht nach persönlichen und kollektiven Ursprüngen.

Shadow Play – Tracklist:

1. Scattering The Ashes

2. April

3. The Exile

4. Fallen Blossom

5. The Eve

6. The Thirst

Herkunft: Ukraine (UA)

Genre: Black Metal

FFO: Agalloch, Winterfylleth, Saor

Coverartwork: O.L.

Verfügbare Formate:

– Digitaler Download

– CD-Digipak

– 2×12“ Vinyl Gatefold – Schwarz

– 2×12“ Farbiges Vinyl Gatefold – Transparent Gelb, Blau & Schwarz marmoriert

– 2×12“ Farbiges Vinyl Gatefold – Transparent Grün & Lila marmoriert

– 2×12“ Farbiges Vinyl Gatefold – Schwarz & Gelb “Sunburst“

– 2×12“ Farbiges Vinyl Gatefold – Transparent Gelb & Schwarz Marmoriert

– Kassette

Geboren aus den flüsternden Winden und den grüblerischen Landschaften der Ukraine, einem geschichtsträchtigen Reich, das in das Rätsel der Folklore gehüllt ist, entstanden Drudkh – ein Leuchtfeuer des tiefgründigen Ausdrucks in den Weiten des Black Metal. In ihrer Essenz sind Drudkh die Hüter einer Erzählung, die atmosphärische und heidnische Einflüsse zu einer hypnotischen Darstellung der Seele ihres Heimatlandes verbindet. Ihre Reise ist eine Reise der Selbstbeobachtung, auf der sie versuchen, Musik zu schaffen, die eine tiefe emotionale Resonanz hervorruft, die die Tiefen der menschlichen Erfahrung aufrührt.

Mit Shadow Play, ihrem neuesten Album, laden Drudkh den Hörer in ein Reich ein, in dem die Grenzen zwischen dem Körperlichen und dem Ätherischen verschwimmen. Das Album ist eine Ode an die gegensätzlichen Kräfte, die das Leben prägen: Licht gegen Schatten, Stille gegen Sturm, vergängliche Schönheit gegen den Verfall des Vergessens. Eine unerzählte Geschichte, die Themen wie Exil, den Kreislauf von Leben und Tod und die immerwährende Sehnsucht nach einer Rückkehr zu den Ursprüngen erforscht – sowohl persönlich als auch kollektiv.

Mit Shadow Play überschreiten Drudkh die konventionellen Erwartungen an Musik und treten in einen Dialog, der sowohl persönlich als auch universell ist. Sie fordern uns auf, uns mit unseren eigenen Schatten zu konfrontieren, Schönheit in der Trostlosigkeit zu finden und den komplizierten Tanz von Licht und Dunkelheit zu schätzen, der unsere Existenz bestimmt. Dieses Album ist ein weiteres Kapitel in Drudkhs geschichtsträchtiger Diskografie – es repräsentiert eine belebte Erkundung der unzähligen Facetten menschlicher Emotionen, die unerbittliche Suche nach Wahrheit und die ungebrochene Leidenschaft, die verborgenen Fäden auszugraben, die uns mit der Vergangenheit verbinden.

Drudkh beleuchten weiterhin den Weg für diejenigen, die es wagen, zu wandern, zu hinterfragen und zu träumen.

Drudkh online:

