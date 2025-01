Eden Rider – Anima (EP)

Fazit

Ganz wilde Kombination an Songs, die man sich echt mal geben kann, wenn man Bock auf was Rockiges hat. Für meinen Geschmack etwas viele „ruhige“ Songs und schade, dass die Energie vom Opener nicht hochgehalten werden kann. Wer aber mal was wagen will, ist hier sehr gut aufgehoben.



Anspieltipps: Bring Down The Sky und Romanticide