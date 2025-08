Before The Dawn: veröffentlichen vierte Single „Shockwave“

Mit Shockwave präsentieren die finnischen Melodic-Death-Metal-Titanen Before The Dawn die vierte und zugleich härteste Single aus ihrem kommenden Album Cold Flare Eternal, das am 5. September 2025 via Reaper Entertainment erscheint.

Ein brachialer Sturm aus Groove, Aggression und purer Energie – Shockwave zeigt eine neue, deutlich schwerere Facette der Band, behält dabei aber ihre unverkennbare Mischung aus Melodie und Melancholie bei. Donnerschwere Riffs, treibende Drums und ein explosiver Gesang machen den Song schon jetzt zu einem künftigen Live-Favoriten.

Die Band kommentiert:

„Shockwave ist die härteste Single, die wir je mit Before The Dawn veröffentlicht haben. Sie enthält das Feuer von tausend Sonnen und das Gewicht eines sterbenden Sterns – ein großartiger Ausdruck der Energie, die gerade in der Band steckt! Wir können es kaum erwarten, diesen Brecher auf der Herbsttour live zu spielen.“

Nach ihrem triumphalen Comeback mit Stormbringers und einem vollgepackten Jahr 2024 mit Festival- und Headline-Shows, verspricht Cold Flare Eternal, den Sound der Band emotional wie klanglich auf ein neues Extrem zu heben.

Im September geht die Band mit Wolfheart auf Tour:

Support: Suotana, Full House Brew Crew

20.09. Koba Live, Abadiño, ES *

21.09. Revi Live, Madrid, ES *

22.09. Wolf, Barcelona, ES *

25.09. De Helling, Utrecht, NL

26.09. Kulturwerk, Herford, DE

27.09. Kubana, Siegburg, DE

29.09. Backstage By The Mill, Paris, FR

30.09. DVG Club, Kortjirk, BE

01.10. Logo, Hamburg, DE

02.10. Hellraiser, Leipzig, DE

03.10. Turock, Essen, DE

04.10. Café Central, Weinheim, DE

05.10. Analog Music Hall, Budapest, HU

06.10. Klub Zaścianek, Krakow, PL

07.10. Collosseum, Košice, SK

08.10. Rock Café, Prague, CZ

09.10. Orto Bar, Ljubljana SI

10.10. Slaughter Club, Milan, IT

11.10. Chollerhalle, Zug, CH

12.10. Club Vaudeville, Lindau, DE

13.10. Backstage, Munich, DE

* only Wolfheart & Before The Dawn

Finnish headline tour:

20.06. Nummirock Festival, FI

05.09. Tavastia, Helsinki, FI

06.09. Olympia, Tampere, FI

12.09. Lutakko, Jyväskylä, FI

13.09. Möysän Musaklubi, Lahti, FI

24.10. Logomo Teatro, Turku, FI

25.10. House of Rock, Kouvola, FI

07.11. Monde, Rovaniemi, FI

08.11. Kantakrouvi, Oulu, FI

Before The Dawn sind:

Tuomas Saukkonen – Gitarre

Paavo Laapotti – Gesang

Juho Räihä – Gitarre

Pyry Hanski – Bass