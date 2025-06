Before The Dawn: veröffentlichen dritte Single „Stellar Effect“ samt Video

Mit Stellar Effect präsentieren die finnischen Melodic-Death-Metal-Giganten Before The Dawn ein weiteres Highlight aus ihrem kommenden Studioalbum Cold Flare Eternal, das am 5. September 2025 via Reaper Entertainment erscheinen wird.

Stellar Effect vereint das Beste aus zwei Welten: düstere Gothic-Elemente, wie sie die Band in ihren Anfangstagen prägte, treffen auf die kraftvolle Soundgewalt und musikalische Reife der aktuellen Bandbesetzung. Die Single ist ein Paradebeispiel für den Facettenreichtum von Before The Dawn im Jahr 2025 – atmosphärisch, packend und emotional tiefgehend.

Bandkopf Tuomas Saukkonen kommentiert:

„Stellar Effect ist eine perfekte Kombination aus dem alten Before The Dawn-Sound und der Band, die wir heute sind. Düstere Gothic-Metal-Einflüsse kollidieren mit melodischer Death-Metal-Grandezza. Außerdem zeigt dieser Song eindrucksvoll die enorme stimmliche Bandbreite, die Paavo mitbringt.“

Nach dem gefeierten Comeback-Album Stormbringers und einer erfolgreichen Tour mit Wolfheart sowie zahlreichen Festivalauftritten im Jahr 2024, setzen Before The Dawn ihren unaufhaltsamen Weg fort – nun mit neuem Labelpartner Reaper Entertainment im Rücken und einem Album in den Startlöchern, das das Genre neu definieren will.

Mit Stellar Effect liefern Before The Dawn eine weitere Hymne zwischen Schmerz und Schönheit – und unterstreichen erneut ihre Ausnahmestellung im modernen Melodic Death Metal.

Im September geht die Band mit Wolfheart auf Tour:

Support: Suotana, Full House Brew Crew

20.09. Koba Live, Abadiño, ES *

21.09. Revi Live, Madrid, ES *

22.09. Wolf, Barcelona, ES *

25.09. De Helling, Utrecht, NL

26.09. Kulturwerk, Herford, DE

27.09. Kubana, Siegburg, DE

29.09. Backstage By The Mill, Paris, FR

30.09. DVG Club, Kortjirk, BE

01.10. Logo, Hamburg, DE

02.10. Hellraiser, Leipzig, DE

03.10. Turock, Essen, DE

04.10. Café Central, Weinheim, DE

05.10. Analog Music Hall, Budapest, HU

06.10. Klub Zaścianek, Krakow, PL

07.10. Collosseum, Košice, SK

08.10. Rock Café, Prague, CZ

09.10. Orto Bar, Ljubljana SI

10.10. Slaughter Club, Milan, IT

11.10. Chollerhalle, Zug, CH

12.10. Club Vaudeville, Lindau, DE

13.10. Backstage, Munich, DE

* only Wolfheart & Before The Dawn

Finnish headline tour:

20.06. Nummirock Festival, FI

05.09. Tavastia, Helsinki, FI

06.09. Olympia, Tampere, FI

13.09. Möysän Musaklubi, Lahti, FI

24.10. Logomo Teatro, Turku, FI

25.10. House of Rock, Kouvola, FI

07.11. Monde, Rovaniemi, FI

08.11. Kantakrouvi, Oulu, FI

Before The Dawn sind:

Tuomas Saukkonen – Gitarre

Paavo Laapotti – Gesang

Juho Räihä – Gitarre

Pyry Hanski – Bass