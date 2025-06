Bastion Rose: veröffentlicht kraftvolle neue Single „Humble Me“

Die aufstrebende Rockband Bastion Rose hat mit Humble Me die erste Single ihres kommenden Albums Traces Of Gold veröffentlicht. Produziert wurde der Track vom dreifachen Grammy-Gewinner David Bottrill (u. a. Tool, Muse, Godsmack, Mastodon) und markiert ein kraftvolles neues Kapitel für die Band aus Indiana. Humble Me ist ein roher, emotional aufgeladener Song, der kantigen Rock mit modernen, wuchtigen Elementen verbindet. Er erinnert an die klangliche Wucht von Led Zeppelin sowie an die düstere Tiefe von Soundgarden und Audioslave. Mit treibenden Gitarrenriffs, eindringlichen Gesangsmelodien und einem donnernden Rhythmus thematisiert der Track Resilienz, Akzeptanz und Hingabe in schwierigen Zeiten.

„Dieser Song handelt davon, in den schwersten Momenten Gnade zu finden“, sagt Frontmann Austin Frink. „Manchmal muss dich das Leben erst in die Knie zwingen, damit du dich daran erinnerst, wer du bist und was wirklich zählt. ‘Humble Me’ beschreibt genau diesen Moment.“

Die Veröffentlichung von Humble Me folgt auf den durchschlagenden Erfolg der Debüt-EP Fade To Blue aus dem Jahr 2024, die über eine Million Streams auf verschiedenen Plattformen verzeichnete und weltweit Lob von Rock-Medien und -Kuratoren erhielt. Mit Traces Of Gold, einem vollständigen Studioalbum, setzt die Band ihre Zusammenarbeit mit Bottrill fort und präsentiert dabei ihre musikalische wie persönliche Weiterentwicklung.