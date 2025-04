Twins Crew – Chapter IV

Artist: Twins Crew

Herkunft: Stockholm, Schweden

Album: Chapter IV

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Melodic Metal

Spiellänge: 41:35 Minuten

Release: 21.02.2025

Label: Scarlet Records

Link: https://scarletrecords.bandcamp.com/album/chapter-iv

Bandmitglieder:

Gesang – Andreas Larsson

Schlagzeug – Fredrik Nörgaard Graff

Gitarre – Dennis Janglöv

Bass – Fredik Hammar

Gitarre – David Janglöv

Tracklist:

1. Choose Your God

2. Never Stop Believing

3. Living In A Dream

4. Warrior Of The North

5. Fire

6. Without You

7. Order 69

8. Fighting For The World

Schweden und seine unzähligen Metalbands. Ein in Europa kaum bekannter Name ist Twins Crew, die bereits seit knapp 20 Jahren existieren und zwischen 2011 und 2016 drei Longplayer veröffentlichten. Dabei sticht der Titel Veni Vidi Vici hervor, der zwangsläufig für Assoziationen in Richtung Virgin Steele sorgt. Musikalisch bewegt sich das Quintett in anderen Gefilden. Dass Hammerfall aus Göteborg ein großer Einfluss von Twins Crew ist, werden die Herren kaum leugnen. Es geht also um German Heavy Metal from Sweden, wie Joacim Cans gerne auf Gigs der Hammerschwinger verlauten lässt.

Der Auftakt bewegt sich im klassischen Terrain. Choose Your God kommt über den Status von Standardmaterial aber nicht hinaus. Mit Never Stop Believing und Power Metal mit modernen Elementen nehmen die Protagonisten Fahrt auf. Spätestens beim melodischen Living In A Dream müssen sich Twins Crew nicht vor ihren Vorbildern verstecken. Das Ding könnte so auch auf der neuen Hammerfall-Platte zu finden sein.

Gleiches gilt für das nachfolgende Warriors Of The North, wobei jedoch der Gesang von Andreas Larsson nicht die Durchschlagsfähigkeit hat, wie die Stimme von Joacim Cans. Die Melodie kann trotzdem überzeugen und der Refrain eignet sich zum Mitgrölen. Fire kommt mit einem eingängigen Rhythmus und insgesamt etwas mehr in Richtung Old-School-Metal aus den Boxen, Without You klingt bereits vom Titel nach Herz-Schmerz-Ballade, die primär an die Die-Hard-Anhängerschaft von balladesken Tönen adressiert ist und nicht hervorsticht.

Mit Order 69 geht es mit klassischen, aber melodischen Metal Richtung Zielgerade. Nach Manowar-Anleihen klingt der Titel Fighting For The World, wobei das kleine Wort „The“ neben der Musik den Unterschied macht. Balladesk starten die Protagonisten ins Finale. Es dauert fast die halbe Laufzeit, bis der Track Tempo aufnimmt. Mit Old School Metal, der aber keine großen Akzente setzt, dreht sich Chapter IV seinem Ende entgegen.