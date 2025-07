Trypanon: haben die erste Single „Veiled In Shadows“ vom kommenden Album „Through The Portal Of Flesh To Achieve Divinity“ veröffentlicht

Time To Kill Records freut sich, bekannt zu geben, dass die finnischen Blackened Sludge Alchemisten Trypanon am 05.09.2025 ihr zweites Studioalbum Through The Portal Of Flesh To Achieve Divinity veröffentlichen werden.

Die erste Single Veiled In Shadows ist jetzt verfügbar:

Through The Portal Of Flesh To Achieve Divinity Tracklist:

Carriers Of The Chalice Ruumis Gnaw Out The Flesh To Free Yourself Veiled In Shadows Loss Fire Pits Cryptic Device

Trypanon, die aus der nordfinnischen Stadt Oulu stammen und Mitglieder angesehener finnischer Bands wie Haapoja, Dart und Renate/Cordate in ihren Reihen haben, haben sich stetig als eine der faszinierendsten und unorthodoxesten Underground-Acts der letzten Zeit etabliert. Ihr Debütalbum Amentia aus dem Jahr 2021 erhielt viel Lob für seine erstickende Intensität und düstere Atmosphäre und festigte den Status der Band als eine bedeutende Kraft im Bereich der extremen Musik.

Mit Through The Portal Of Flesh To Achieve Divinity treiben Trypanon ihre Vision noch weiter ins Nichts. Das Album ist eine albtraumhafte Fusion aus tiefgestimmtem Sludge, chaotischem Death Metal und dissonantem Black Metal, verwoben mit progressiven Elementen und hypnotischen melodischen Fragmenten. Das Ergebnis ist ein tief immersives und gnadenloses Hörerlebnis, das an die Extreme von Bands wie Lord Mantis, Coffinworm und Cobalt erinnert, dabei jedoch eine klangliche und konzeptionelle Identität bewahrt, die ganz eigen ist.

Während Amentia einen Abstieg in den psychologischen Zusammenbruch darstellt, zieht Through The Portal… den Hörer durch eine ritualistische Transformation — eine existenzielle Todesreise, die Themen wie körperliche Transzendenz, spirituelle Ruine und ekstatische Leiden erkundet. Das Album wurde nicht nur als künstlerische Evolution konzipiert, sondern auch als Akt der Reinigung durch Klang: feindlich, umhüllend und kompromisslos.

Diese Veröffentlichung stellt einen bedeutenden Fortschritt für Trypanon dar, sowohl in Umfang als auch in Ausführung. Erwarten Sie ein Album, das von rohen Emotionen und unermüdlicher Aggression durchdrungen ist, aber auch reich an Nuancen und verstörender Schönheit.