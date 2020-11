Sodom: neue Single & Video zu „Friendly Fire“

Die deutsche Thrash Metal Legende Sodom veröffentlichte am Freitag die neue Single und das dazugehörige Video zum Song Friendly Fire. Der Song ist auch auf dem kommenden Studioalbum Genesis XIX zu finden.

Tom Angelripper: „So, das isser…mein Lieblingssong auf dem Album. Kann es kaum fassen oder gar beschreiben, wie sehr ich diesen Titel liebe. Bin mir sicher, dass er die Marschrichtung für das nächste Album sein wird. Und mittlerweile glaube ich sogar, dass die geschickte Aneinanderreihung und Kombination der Noten unseres zwölfstufigen Tonsystems die Musik (…im Allgemeinen…) so vielfältig macht. Mein Gott, hätten wir das bloß damals schon gewusst. Oftmals ist es in einer Kriegssituation so, dass Soldaten ihre Waffen gegen die eigenen Kameraden richten müssen, die sich in der Nähe feindlicher Stellungen verschanzt haben. Für den Gesamtsieg einer Schlacht wurden die Opfer in Kauf genommen. Auch wurden in großer Zahl vermeintlich gegnerische Flugzeuge vom Himmel geholt…“

„Altehrwürdiger Thrash Metal weit weg von neuem modischen Schnickschnack für den Metal/Kohle Kumpel!“ Das schreibt unser Redakteur Juergen S., der schon mal in das Album reinhören konnte. Neugierig geworden?

Hier kommt ihr zu seinem Review zu Genesis XIX.

Genesis XIX erscheint am 27. November 2020 als CD DigiPak Version, 2LP Gatefold Version, exklusives CD/LP Bundle mit Maske (nur im Steamhammer Shop), diverse LP Versionen bei EMP, Nuclear Blast und Napalm sowie als Download und Stream über SPV/Steamhammer: https://Sodom.lnk.to/GenesisXIX

Sodom live 2021

29.05. Berlin – Huxleys (Thrashfest Berlin mit Tankard etc…)

19.-21.08. AT-Spital am Semmering – Kaltenbach Open Air

Sodom Line-Up

Tom Angelripper – Bass, Vocals

Frank Blackfire– Guitars

Yorck Segatz – Guitars

Toni Merkel – Drums

