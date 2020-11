Majestica: enthüllen Video zur zweiten Single ‚Ghost Of Marley‘

2019 haben die schwedischen Symphonic Power Metaller Majestica ihr Debütalbum Above The Sky veröffentlicht, das innerhalb der Metalszene schnell großen Erfolg hatte. Jetzt, 2020, ist die Band zurück und bringt nicht nur ein neues Album, sondern auch eine ganz besondere Überraschung für ihre Fans mit: Ein Weihnachts-Musical-Metal Album namens A Christmas Carol. Das Album ist reiner symphonischer Power Metal nach Art von Majestica, kombiniert mit Elementen von Twilight Force, Rhapsody, Alan Silvestri, Danny Elfman und John Williams. Am Freitag enthüllte die Band das Musikvideo zur zweiten Single Ghost Of Marley.

Seht euch den Clip hier an:

Bassist Chris David kommentiert:

“Das ist unser erster als Majestica veröffentlichtes Duett mit zwei Lead Stimmen und außerdem auch unser erstes Musikvideo mit Theaterspiel. Ghost Of Marley ist ein Gespräch der Hauptfigur von A Christmas Carol, Ebenezer Scrooge, der von dem Geist seines ehemaligen Mitarbeiters Jacob Marley besucht wird. Mit mir als Marley und Tommy als Scrooge.

Für mich war das einer der schwierigsten Songs, die ich je aufgenommen habe, sowohl musikalisch, als auch auf visueller Ebene, aber es hat sehr viel Spaß gemacht!”

Majestica haben den Vorverkauf für das neue Album, das digital und auf CD erhältlich sein wird, bereits gestartet.

A Christmas Carol Trackliste:

1. A Christmas Carol

2. Christmas Story

3. Ghost Of Marley

4. Ghost Of Christmas Past

5. The Joy Of Christmas

6. Ghost Of Christmas Present

7. Ghost Of Christmas To Come

8. A Christmas Has Come

9. A Majestic Christmas Theme

Was dieses Album zu einem Weihnachtsalbum macht, sind nicht nur die bekannten Weihnachtslieder, die zwischen den neun Symphonischen Power Metal Tracks des Albums verteilt sind, sondern auch die Tatsache, das sich das Album um die berühmte Geschichte um Ebenezer Scrooge aus Charles Dickens Weihnachtsgeschichte A Christmas Carol dreht. Mit vielen verschiedenen Stimmen für die einzelnen Charaktere der Geschichte und Musik, die perfekt zu der Erzählung passt, werden die Zuhörer nicht nur ein ordentliches Power Metal Album hören, sondern auch ein Power Metal Musical, dass jeden so richtig in Weihnachtsstimmung bringt, wie man es noch nie zuvor von einem Power Metal Album erlebt hat.

Der Gesang ist erneut hoch, ganz nach Art von Michael Kiske, Tobias Sammet und Sebastian Bach. Aber dieses Mal sind auch Gastsänger von Bands wie Veonity, Hot Beef Injection und alle Mitglieder von Majestica als Lead-Sänger dabei. Das Artwork stammt von der bisher unbekannten Künstlerin Madeleine Andersson.

Auf dem letzten Album Above The Sky ist noch der legendäre Schlagzeuger Uli Kusch (ex‐Helloween, ex‐Gamma Ray, Ex‐Masterplan) zu hören. Auf diesem Album werden Majestica durch Schlagzeuger Joel Kollberg (Veonity) ergänzt, der nicht nur Schlagzeug spielt, als wäre er dazu geboren, sondern auch Power Metal liebt und daher genau weiß, was er zu spielen hat. Die Musik wurde von Majestica in Nygård, Ekshärad im Sommer 2020 geschrieben, aufgenommen und produziert. Für Mixing und Mastering des Albums war Jonas Kjellgren (Scar Symmetry, Raubtier) in den Black Lounge Studios zuständig.

Majestica sind:

Tommy Johansson – Gitarre, Gesang

Alex Oriz – Gitarre

Chris David – Bass

Joel Kollberg – Schlagzeug

