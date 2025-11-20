The Rasmus: veröffentlichen Musikvideo zu “Banksy” aus dem neuen Studioalbum ‘Weirdo’

Pumped up for a crawl through the city

Hair Joan Jett black so pretty

You’re back

With a lick and a kiss

Painting your lips

Like Banksy’s last graffiti

— Banksy, The Rasmus

The Rasmus waren schon immer eine Band, die ihre charakteristische Mischung aus düsteren Atmosphären und hymnischen Melodien mit textlich relevanten Songs über die Welt um sie herum und die Außenseiter verbindet, mit denen sie sich stolz identifizieren. Nun haben die finnischen Multiplatin Rocker ein neues Video zur Single Banksy veröffentlicht.

Der kraftvoll treibende Song verneigt sich vor Banksy, dem umstrittenen britischen Street-Art-Künstler und politischen Aktivisten, dessen Schablonengraffiti im öffentlichen Raum zu finden sind. Das Live-Video wurde von Eero Heinonen, dem Bassisten der Band, inszeniert und auf ihrer aktuellen Europatour in Helsinki, im legendären Tavastia, gefilmt wurde.

Banksy ist eine der größten Quellen der Inspiration für The Rasmus’, besonders sein letztes Werk, welches den Krieg in der Ukraine ebenso wie Umweltprobleme thematisierte. “Banksy has been a big favorite of ours for a long time”, sagt Sänger Lauri Ylönen. “We’ve gone on tour spotting Banksy’s graffiti around the U.K., and I have my own background in graffiti painting. The fans have reacted really well to this song at our shows—it’s a lift-up song in our set. It’s fast and full of energy, which fits the live set extremely well. With seeing the fans’ energy every evening, it gave us the idea that this song deserves a music video. Specifically, a video that shows the audience, the uplifting energy and feel of our live show. This song has became a fan-favorite.”

“I wanted to direct a video for us, with an insanely fast visual tempo, so that too much is happening on the screen all the time”, erklärt Eero Heinonen. “I believe we achieved that. It’s really cool that it includes street graffiti we’ve seen all over Europe, throughout the Weirdo-Tour.”

Diesen Sommer (am 19. Juli) traten The Rasmus als Headliner – und einziger ausländischer Act – beim Atlas Festival in der kriegsgezeichneten Ukraine auf. Sie wurden Botschafter des Good Donations Charity Fund und sammelten gemeinsam mit dem Festival und der Blockbuster Mall (dem Veranstaltungsort) über 3,5 Millionen Hrywnja (ca. 84.000 US-Dollar). Diese wurden in chirurgische Instrumente für das Okhmatdyt Kinder Krankenhaus umgewandelt.

Die Band – Lauri Ylönen (Gesang), Emppu Suhonen (Gitarre), Eero Heinonen (Bass) und Aki Hakala (Schlagzeug) – veröffentlichte am 26. September einen Kurz-Dokumentarfilm mit dem Titel The Rasmus In Ukraine über ihre Zeit im Land. Ansehen kann man ihn HIER.

The Rasmus sind aktuell mit ihrer Weirdo-Tour auf den Bühnen Europas unterwegs, auf denen sie von ihren BNM Label-Kollegen von The Funeral Portrait unterstützt werden.

The Rasmus Europe Weirdo Tour 2025 GSA Dates:

20.11. – Zürich, CH – Komplex 457

21.11. – Karlsruhe, DE – Substage

22.11. – Saarbrücken, DE – Garage

23.11. – Frankfurt, DE – Batschkapp

25.11. – Köln, DE – Live Music Hall

2026:

13.06. – Nickelsdorf, AT – Nova Rock

alle Tour Dates finden sich hier