Die Toten Hosen: „Alle Sagen Das“ neue Single & Video aus dem Album „Alles Aus Liebe – 40 Jahre Die Toten Hosen“

Die Hosen sind kein Punkrock mehr

Alle sagen das

Die Grünen wollen den Linksverkehr

Alle sagen das

Nur Faschos bei der Bundeswehr

Alle sagen das

Jeder Arsch wird heute Millionär

Alle sagen das

…

(Alle Sagen Das / Die Toten Hosen)

Sommer 2022: Die Toten Hosen feiern ihren 40. Geburtstag mit einer Tournee, die erneut rekordverdächtig ist. 650.000 Gäste kommen zu den 19 Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Fans und Musiker sind in Hochform, wenn man dem Medienecho glauben darf. Am 20.08. geht es in die letzte Runde der Alles Aus Liebe – 40 Jahre Die Toten Hosen-Tour mit den vier ausverkauften Konzerten in Berlin/Flughafen Tempelhof, Bremen/Bürgerweide, Konstanz/Bodenseestadion und Minden/Weserufer.

Bevor es zu diesem Grande Finale kommt, bedanken sich Die Toten Hosen mit einer neuen Singleauskopplung aus ihrem Nummer 1-Album Alles Aus Liebe – 40 Jahre Die Toten Hosen, das neben den größten Hits und Hymnen auch sieben neue Songs enthält. Alle Sagen Das ist nicht nur allabendlich der erste Song des Sets der laufenden Tournee, die Nummer war vom ersten Konzert an der totale Abräumer bei den Fans. Kategorie: Randale-Rock mit einem scharfen und gleichzeitig lustigen Text. Wer sich von der musikalischen Essenz der Toten Hosen abholen lassen möchte: Hier bist du richtig!