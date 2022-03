Die Toten Hosen: veröffentlichen Werkschau mit sieben neuen Songs „Alles Aus Liebe: 40 Jahre Die Toten Hosen“ am 27.05.22

Anfang 1982 gründeten vier Freunde, die sich aus den versprengten Resten der damaligen Underground-Deutschpunk-Legende ZK rekrutierten Die Toten Hosen. Die Prognosen aus ihrem Umfeld für die Lebensdauer der Band lauteten: Wenige Monate.

Heute, 40 Jahre später, nach unzähligen Irrungen und Wirrungen, Hymnen, Hits, Pleiten, Pech und Pannen sind Die Toten Hosen nicht nur die langlebigste, erfolgreichste deutschsprachige Band der Musikgeschichte, sondern gehören auch zum Kulturkanon der Bundesrepublik Deutschland. „Wir haben uns das nicht ausgesucht, aber irgendjemand musste es ja machen“, so kommentiert Campino, Sänger und Frontmann der Band, die bislang fünf Bundeskanzler überlebte, dieses erstaunliche Jubiläum.

Anlässlich der Feierlichkeiten zum runden Geburtstag gönnen sich Die Toten Hosen nicht nur eine umfangreiche Tournee (18 Konzerte in 17 Städten mit über einer halben Million Fans) sondern sich und ihren Fans auch eine umfangreiche Werkschau, die in einer opulenten Vierfach-Vinyl-LP-Box, Doppel-CD und digital am 27.05.22 erscheint. Neben den besten Nummern aus den vier Jahrzehnten ihres Schaffens haben es sich Andi, Breiti, Campino, Kuddel und Vom nicht nehmen lassen, zusammen mit ihrem langjährigen Produzenten Vincent Sorg auch sieben brandneue Stücke einzuspielen. Darüber hinaus wurden mehrere bereits veröffentlichte Klassiker aus dem Repertoire der Band neu eingespielt und weitere mit einem Remix soundmäßig auf den neuesten Stand gebracht.

Die Toten Hosen: „Ehrensache, dass wir zu unserem runden Geburtstag und zu den dazu angesetzten Konzertterminen, auf die wir uns ganz besonders freuen, den Menschen neue Musik mitgeben wollten. Und wo wir schon einmal im Studio waren, haben wir uns den Luxus gegönnt, ein paar Nummern zu überarbeiten oder auf Stand zu bringen, die uns aus den unterschiedlichsten Gründen am Herzen lagen. In erster Linie als Geschenk an uns, aber wir freuen uns natürlich auch, wenn es auch anderen Spaß macht.“

Alles Aus Liebe: 40 Jahre Die Toten Hosen erscheint als auf 15.000 Stück limitierte und nummerierte Box mit vier 180g-Vinyl-Langspielplatten, 24-seitigem Booklet und einem hochwertig gedruckten, von den Musikern handsigniertem Bandfoto, als Doppel-CD-Digipack und digital. Die Compilation enthält 43 Songs, davon sieben neue Stücke, drei Neuaufnahmen sowie drei Remixe bereits veröffentlichter Klassiker.

Alles Aus Liebe: 40 Jahre Die Toten Hosen Tracklist:

01. 3 Akkorde Für Ein Halleluja!

02. Alle Sagen Das

03. Alles Aus Liebe (Remix 2022)

04. Bonnie & Clyde

05. Altes Fieber

06. SCHEISS WESSIS

07. Wünsch Dir Was (Remix 2022)

08. Wannsee

09. Amore Felice

10. Niemals Einer Meinung (Remix 2022)

11. Kamikaze

12. Willkommen In Deutschland (Neue Aufnahme 2022)

13. Pushed Again

14. Unter Den Wolken

15. Teufel

16. Laune Der Natur

17. Liebeslied (Neue Aufnahme 2022)

18. Auswärtsspiel

19. Hier Kommt Alex

20. Freunde

21. Nur Zu Besuch

22. Steh Auf, Wenn Du Am Boden Bist

23. Wort Zum Sonntag (70 Ist Die Neue 60, Ihr Lutscher!-Version)

24. Tage Wie Diese

25. Paradies

26. Draußen Vor Der Tür

27. Wir Sind Bereit

28. 1000 Gute Gründe

29. Bis Zum Bitteren Ende

30. 112

31. Das Ist Der Moment

32. Alles Was War

33. Chaot (In Mir)

34. Alles Passiert

35. Du Lebst Nur Einmal

36. Bayern

37. Strom

38. Zehn Kleine Jägermeister

39. All Die Ganzen Jahre

40. Liebesspieler

41. Opel-Gang

42. Eisgekühlter Bommerlunder

43. Schönen Gruß, Auf Wiederseh’n

Alles Aus Liebe – 40 Jahre Die Toten Hosen

10.06.22 Köln – RheinEnergieSTADION – Ausverkauft

15.06.22 Rostock – IGA Park

18.06.22 München – Olympiastadion

24.06.22 Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena – Ausverkauft

25.06.22 Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena – Ausverkauft

30.06.22 Kassel – Auestadion

02.07.22 Wien – Krieau Open Air

09.07.22 Großpösna – Störmthaler See (bei Leipzig)

14.07.22 Hamburg – Open Air am Volkspark

16.07.22 Stuttgart – Cannstatter Wasen – Ausverkauft

17.07.22 Zürich – Letzigrund Stadion

20.07.22 Locarno – Moon&Stars

23.07.22 Freiburg – Messeplatz

24.07.22 Mannheim – Maimarktgelände

20.08.22 Berlin – Flughafen Tempelhof

27.08.22 Bremen – Bürgerweide – Ausverkauft

03.09.22 Konstanz – Bodensee Stadion

10.09.22 Minden – Weserufer Kanzlers Weide – Ausverkauft

Tickets für alle Konzerte gibt es bei www.dth.de, für das Konzert in Wien bei www.oeticket.com und für das Konzert in Zürich bei www.ticketcorner.ch