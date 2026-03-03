NMB: veröffentlichen Single „Reaching“, ihre dritte Auskopplung aus dem brandneuen Album „L.I.F.T.“

Seit über einem Jahrzehnt ist NMB eines der beständigsten und einheitlichsten Kollektive des Progressive Rock. Mit ihrem neuesten Studioalbum L.I.F.T., das am 27. Februar 2026 erschienen ist, kehren Neal Morse, Mike Portnoy, Eric Gillette, Bill Hubauer und Randy George mit einem Werk zurück, das Vision, Leidenschaft und Inspiration verkörpert. L.I.F.T. wurde in einer Zeit großer Veränderungen geschrieben und aufgenommen und fängt die kreative Chemie der Band in ihrer instinktivsten und inspiriertesten Form ein.

Die Band freut sich, die dritte Single aus dem Album mit dem Titel Reaching zu präsentieren, die ihr euch hier anhören könnt:

Neal kommentiert: „Reaching wurde aufgrund der Herangehensweise von NMB zu einem wirklich energiegeladenen Track. Mein ursprünglicher Entwurf änderte sich stark, als die Band begann, ihn zu spielen, und wir alle unsere Stimmen hinzufügten. Ich habe einen Großteil des ursprünglichen Textes an diesem Morgen im Hotelzimmer skizziert, ihn mitgebracht und wir haben ihn, soweit ich mich erinnere, ziemlich schnell fertiggestellt. Wir wollten ihn nur mit Gesang beginnen, da uns das bei NMB seit unserem ersten Auftritt als Band auf dem Album The Grand Experiment immer gefallen hat. Wenn ihr diese Band mögt, werdet ihr diesen Track lieben!“

Konzeptionell steht L.I.F.T. auf einer Stufe mit den größten Werken von NMB, wie ihrem vielgelobten Konzeptalbum Similitude Of A Dream.. „Kurz gesagt ist L.I.F.T. ein Prog-Konzeptalbum, das die Reise eines Menschen begleitet, der nach etwas sucht, das größer ist als er selbst“, erklärt Morse. „Es beginnt mit dem Gefühl, mit der Welt und dem Leben verbunden zu sein, dann kommt es zu einem Bruch in der Zugehörigkeit, gefolgt von Turbulenzen und verzweifelten Schreien, die zu einer Rückkehr zu diesem Ort tiefer Verbundenheit führen.“

