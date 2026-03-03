Einar Solberg: dritte Singleauskopplung „Liberatio“ aus dem kommenden Album „Vox Occulta“ ist jetzt erschienen

Einar Solberg von Leprous hat kürzlich sein zweites Soloalbum Vox Occulta angekündigt, das am 24. April 2026 erscheinen soll. Das Album ist ein kühnes, heavy und symphonisches Statement und wurde in Zusammenarbeit mit dem begehrten Norwegian Radio Orchestra aufgenommen.

Hier könnt ihr euch das Video ansehen, das erneut von Leo Liberti gedreht wurde:

Einar war im letzten Monat mit Leprous auf Tournee, aber er ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren aus und veröffentlicht nun ein Video zur dritten Single aus Vox Occulta. Einar erklärt den Titel Liberatio: „Liberatio beginnt mit einer unkonventionellen Streichermelodie vor einem schweren Drum- und Gitarrenfundament. Allmählich öffnet sich der Song zu einem freieren, expansiveren und eingängigeren Refrain. Für meine Verhältnisse ist es relativ beschwingt.“

Neben der Orchestrierung wird Einar von Schlagzeuger Keli Guðjónsson (Agent Fresco), Violinist Chris Baum (Bent Knee), Gitarrist Pierre Danel (Novelists) und Bassist Jed Lingat sowie den Gitarristen Ben Levin (ex-Bent Knee) und John Browne (Monuments) begleitet. Das Album wurde von Adam Noble (Nothing But Thieves, Biffy Clyro) gemischt und gemeinsam mit David Castillo produziert.

Auf dem Album verfolgt Solberg einen sehr persönlichen Ansatz, da er seit mehr als 20 Jahren ein begeisterter Fan von klassischer Musik und Soundtracks ist. Auch die Texte sind persönlich und machen Vox Occulta zu einer Art thematischer Fortsetzung von 16. Während Solbergs Solo-Debüt den Tod seines Vaters und seine früheren Kämpfe mit Angstzuständen thematisierte, ist dieses Album ein unverfälschtes Porträt seiner selbst und seiner Sicht auf die Welt im Jahr 2026.

Die ersten Live-Termine zur Unterstützung seines kommenden zweiten Soloalbums wurden ebenfalls bekannt gegeben, und 2026 wird er die folgenden Headliner-Termine in ganz Europa spielen:

20.06. – NL Maastricht, Midsummer Prog Festival

18.09. – UK London, The Garage

19.09. – FR Paris, Café de la Danse

20.09. – FR Toulouse, Le Rex

21.09. – FR Biarritz, La Rhapsodie

22.09. – PT Porto, Mouco

23.09. – PT Lissabon, Republica da Musica

25.09. – ES Barcelona, Be Prog! My Friend

26.09. – FR Grenoble, L’amperage

27.09. – DE Köln, Euroblast Festival

29.09. – PL Krakau, Hype Park

30.09. – DE Berlin, Lido

01.10. – DE Neunkirchen, Gebläsehalle

02.10. – CH Baden, Werkk Kulturlokal

04.10. – NL Baarlo, ProgPower Europe

