Big Big Train: veröffentlichen Video zu „Proper Jack Froster“

Big Big Train haben das Animationsvideo zu Proper Jack Froster veröffentlicht, der neuesten Singleauskopplung aus dem kommenden Album Welcome To The Planet. Proper Jack Froster basiert auf einer Geschichte aus der Kindheit von Gregory Spawton in den Midlands in Großbritannien in den 1970er Jahren.

Die Arbeit an dem Video des schwedischen Animators Love Andreas Gson Fagerstedt begann noch vor dem tragischen Tod von Big Big Train-Sänger David Longdon am 20. November 2021. Davids Lebensgefährtin und die Band haben beschlossen, dass das Video trotzdem veröffentlicht werden soll, um das kommende Album so gut wie möglich zu promoten.

Die UK März-Tournee ist nach dem Tod von Sänger David Longdon abgesagt.

Die UK-Tournee von Big Big Train im März 2022 wird nun nicht stattfinden; Ticketinhaber sollten sich für Informationen über Rückerstattungen an ihre Verkaufsstelle wenden. Vor Davids Tod stand die Band kurz davor, eine Nordamerika-Tournee mit über 20 Shows im Mai und Juni 2022 anzukündigen. Diese geplante Nordamerikatournee wird ebenfalls nicht stattfinden.

Die Band wird im nächsten Jahr eine Ankündigung über ihre Zukunft machen, auch in Bezug auf die für September 2022 geplanten Konzerte in Großbritannien. Inhabern von Eintrittskarten für diese September-Shows wird empfohlen, ihre Tickets bis zu dieser Ankündigung aufzubewahren. Vor dem nächsten Jahr wird es keinen weiteren Kommentar zur Zukunft der Band geben.

Die Veröffentlichung von Welcome To The Planet wird am 28. Januar 2022 erfolgen, sechs Monate nach dem von der Kritik hochgelobten Top-40-Album Common Ground.

Vorbestellung des Albums auf Vinyl, CD, Bandcamp-Download unter: https://burningshed.com/store/bigbigtrain – https://bigbigtrain.bandcamp.com

