Big Big Train: kündigen neues Album „Welcome To The Planet“ an

Am 28. Januar 2022 erscheint Welcome To The Planet, das neue Album von Big Big Train auf ihrem eigenen Label, English Electric Recordings.

Welcome To The Planet erscheint sechs Monate nach der Veröffentlichung des von der Kritik hochgelobten Top-40-Albums Common Ground.

Big Big Train-Gründer Gregory Spawton erklärt die kurze Zeit zwischen den Alben:

„Die Erfahrung der Pandemie hat uns gezeigt, dass wir unsere Zeit auf der Erde bestmöglich nutzen müssen. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf und mit neuen Bandmitgliedern an Bord, die uns frischen Wind geben, haben wir uns für eine schnelle Rückkehr ins Studio entschieden, um Welcome To The Planet zu schreiben und aufzunehmen.“

Wie schon bei Common Ground bleiben Big Big Train auch bei Welcome To The Planet ihren progressiven Wurzeln treu, lassen sich aber von allen Bereichen der Musik beeinflussen. Der Opener des Albums, Made From Sunshine, der von Gitarrist Dave Foster und Sänger David Longdon mitgeschrieben wurde, hat Gitarrenlinien, die an Johnny Marr erinnern, und Gesangsharmonien, die an die Finn Brothers/Crowded House erinnern, wobei sich Geigerin Clare Lindley den Leadgesang mit Longdon teilt.

An anderer Stelle des Albums ist die Keyboarderin Carly Bryant zu hören, die zum ersten Mal als Songschreiberin für Big Big Train tätig ist und beim fesselnden Titeltrack die Leadstimme übernimmt. Die beiden aktuellen Singles The Connection Plan und Lanterna sind ebenso enthalten wie der winterliche Song Proper Jack Froster, eine bittersüße Geschichte aus der Kindheit. Abgerundet wird das Album durch das zarte Akustikstück Capitoline Venus, das wunderschöne Oak And Stone und die beiden umwerfenden Instrumentals A Room With No Ceiling und Bats In The Belfry, die von Gitarrist/Keyboarder Rikard Sjöblom bzw. Schlagzeuger Nick D’Virgilio geschrieben wurden.

Welcome To The Planet Tracklist:

Part One

Made From Sunshine The Connection Plan Lanterna Capitoline Venus A Room With No Ceiling

Part Two