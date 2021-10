Death Coast Festival 2022: neues dänisches Extrem-Metal-Festival mit Dark Funeral & Vltimas an der Spitze des Line-Ups

Dark Funeral (Schweden) und Vltimas (USA) sind die Hauptattraktionen des Death Coast Festivals 2022, bei dem die legendäre Death-Metal-Band Maceration (Dänemark) nach 30 Jahren im Winterschlaf ein Comeback feiert.

Das Death Coast Festival ist ein zweitägiges Festival, das zum ersten Mal am 10. und 11. Juni 2022 im Tobakken in Esbjerg, Dänemark, stattfindet. Das ambitionierte Line-Up bietet sowohl lokale, nationale als auch internationale Acts. Das Death Coast Festival wird eine wiederkehrende Veranstaltung sein und kein einmaliges Festival.

Der Ort ist nicht zufällig gewählt! In den 90er-Jahren war Esbjerg die Hauptstadt der extremen Metal-Musik in Dänemark – und es war damals in Esbjerg, wo sich die drei Organisatoren des Death Coast Festivals zum ersten Mal trafen. Michael H. Andersen aus der Stadt Næstved reiste oft 300 km mit dem Zug nach Esbjerg, um seine Lieblings-Death-Metal-Bands zu erleben, und hier traf er René Blavnsfeldt und Morten Nissen.

Jede Menge Erfahrung aus dem Death Metal Underground:

Seit den 90er-Jahren sind die drei Organisatoren Teil der Death-Metal-Underground-Szene. Damals gaben sie Underground-Fanzines heraus, betrieben Underground-Plattenlabels und Vertriebsfirmen. Seitdem haben sie ihre Arbeit in der Musikindustrie in verschiedenen Bereichen fortgesetzt. Allen dreien ist gemeinsam, dass sie sich nach wie vor leidenschaftlich für die extreme Metalszene engagieren. Die Idee für das Festival ist schon lange im Gange – denn egal wo man in der Metalszene hinkommt, spricht man immer noch von „Esbjerg in den 90ern, als alle großen Bands die Stadt besuchten“.

„Unser Ziel ist es, Esbjerg, Dänemark, wieder auf die Landkarte des extremen Metals zu bringen, und wir können euch versichern, dass dieses Festival kein einmaliges Unterfangen sein wird, sondern ein Festival, das Jahr für Jahr die Legenden, die Reformierten und die besten neuen Talente des Oldschool-Metals präsentieren wird“, sagt René Blavnsfeldt, der Organisator und Sprecher des Festivals.

Exklusive Konzerte mit Dark Funeral und Vltimas:

Die Hauptattraktionen, die beiden metallischen Mastodons Vltimas und Dark Funeral, beweisen, dass die Ambitionen erfüllt werden können. Die amerikanischen Vltimas bestehen aus David Vincent (ex-Morbid Angel, ex-Terrorizer, etc.), Rune „Blasphemer“ Eriksen (Aura Noir, ex-Mayhem) und Flo Mournier (Cryptopsy), die 2019 das Album Something Wicked Marches In veröffentlichten und im selben Jahr eines der besten Konzerte auf dem Copenhell ablieferten. Die schwedische Band Dark Funeral existiert seit 1993 und hat sowohl den schwedischen P3 Gold als auch den Metal Hammer Award 2016 für ihr im selben Jahr veröffentlichtes Album Where Shadows Forever Reign gewonnen. Beide Bands spielen exklusiv auf dem Death Coast Festival und sind somit 2022 nirgendwo anders in Dänemark live zu erleben.

Maceration geben nach 30 Jahren Winterschlaf ein lang erwartetes Comeback:

Die legendäre Band Maceration (Dänemark) hat mit ihrem Album A Serenade Of Agony aus dem Jahr 1992 – dem ersten Death-Metal-Album einer dänischen Band mit Mitgliedern von Invocator und Dan Swanö am Gesang – bereits Kultstatus erreicht. Nach mehreren Konzerten in Dänemark und im Ausland löste sich die Band auf, wurde aber jetzt mit den beiden ursprünglichen Mitgliedern Jakob Schultz und Lars Bangsholt wiederbelebt. Sie spielen ihr erstes Konzert seit fast 30 Jahren auf dem Death Coast Festival. Aus der gleichen Zeit stammen Denial Of God, die seit 1991 aktiv sind und mit ihrem schwarzen Horror-Metal weltweit Kultstatus erreicht haben.

Das Death Coast Festival wird von Bands aus den USA, Schweden, Slowenien, den Niederlanden und natürlich Dänemark besucht, und neben den genannten Bands kann man Cor Vacante (DK), Detest (DK), Helge (DK), Thorium (DK), Chronicle (DK), Toxaemia (SE), Hellsword (SLO), Inquisitor (NL), Bloodphemy (NL), Ensanguinate (SLO) erleben. Es wird eine ganz besondere Metal-Talks-Session mit wichtigen Persönlichkeiten aus der damaligen Death-Metal-Szene geben.

Covid als indirekter Auslöser des Festes:

Die Idee für das Festival entstand eigentlich durch Covid als indirekte Ursache. Covid machte es sehr schwierig, in den Sommerferien ins Ausland zu reisen, und Michael H. Andersen beschloss stattdessen, mit seiner Familie dänische Städte zu besuchen. Aufgrund Michaels guter Erfahrungen in den frühen Neunzigern, als Musiker im Tobakken und als Inhaber einer Plattenfirma, die mit Esbjerg-Bands wie Kellermensch, The Floor Is Made Of Lava, Chiro und Black Oak County zusammenarbeitet, war Esbjerg natürlich eines der Ziele. Das Wiedersehen mit Esbjerg weckte Erinnerungen und es entstand die Idee, Esbjerg als Stadt für Metal-Musik neu zu erschaffen. Kurz darauf setzte er sich mit René Blavnsfeldt und Morten Nissen in Verbindung, um zu erfahren, ob sie Interesse hätten, das Festival mit ihm zu veranstalten.

Sie waren einverstanden! Und nun freuen sich die drei Organisatoren auf den 10. und 11. Juni nächsten Jahres.

Überblick:

Name: Death Coast Festival

Wann: 10. & 11. Juni 2022

Wo: Tobakken, Esbjerg, Dänemark

Bands:

Vltimas (US) (Exklusive DK-Show in 2022)

Dark Funeral (SE) (Exklusive DK-Show in 2022)

Maceration (DK) (Erstes Konzert seit 30 Jahren)

Denial Of God (DK)

Thorium (DK)

Toxaemia (SE)

Hellsword (SLO)

Inquisitor (NL)

Detest (DK)

Bloodphemy (NL)

Ensanguinate (SLO)

Cor Vacante (DK)

Chronicle (DK)

Helge (DK)

