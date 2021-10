Twilight Force: kündigen neue Termine für ihre „Winter Wonder Tour 2023“ mit Silver Bullet an

Nachdem die schwedischen Adventure-Metaller Twilight Force kürzlich ihre Magical Mystical Tour 2021 aufgrund der bösen Mächte der aktuellen Pandemie abgesagt haben, freuen sie sich, die Winter Wonder Tour 2023 anzukündigen, die im Januar 2023 beginnen wird. Dieses Abenteuer wird aus 20 Shows in ganz Europa bestehen, bei denen die Band die fantastischen Geschichten ihres letzten Albums Dawn Of The Dragonstar erzählen wird, das 2019 über Nuclear Blast veröffentlicht wurde.

Die Band erklärt: „Nach viel harter Arbeit, geheimnisvoller Tüftelei und akribischer Planung können wir endlich unsere brandneue und magische Winter Wonder Tour enthüllen! Es ist noch eine ganze Weile hin, bis dieses glorreiche, frostverhüllte Abenteuer beginnt. Aber es wird ein wunderbares Abenteuer werden, und wir haben jetzt wieder etwas Greifbares und Magisches, auf das wir uns freuen können. Wir können es kaum erwarten, uns endlich mit Silver Bullet, einem noch zu benennenden besonderen Gast und all euch tapferen und geduldigen Rittern zusammenzutun. Eure Standhaftigkeit wird zutiefst belohnt werden!“

Die Tourdaten lauten wie folgt:

20.01. DK Copenhagen – Templet

21.01. DE Osnabrück – Bastard Club

22.01. NL Eindhoven – Effenaar KZ

24.01. UK Manchester – RebelLion

25.01. UK Glasgow – Audio

26.01. UK London – Underworld

27.01. FR Paris – Backstage

28.01. DE Mannheim – MS Connexion

30.01. DE Bochum – Rockpalast

31.01. DE Köln – MTC

01.02. FR Lyon – Rock’n’Eat

03.02. CH TBA – TBA

04.02. IT Milano – Legend Club

05.02. DE München – Backstage (halle)

06.02. SLO Ljubljana – Orto bar

08.02. HU Budapest – Barba Negra

09.02. CZ Prague – Storm

10.02. DE Hannover – Musikzentrum

11.02. DE Berlin – Frannz