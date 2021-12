Power Paladin: veröffentlichen Details zum kommenden Album „With The Magic Of Windfyre Steel“

Stell dir eine verlassene vulkanische Einöde, eisige Winde und die allumfassende Dunkelheit des längsten Winters auf diesem Planeten vor: Die offensichtliche Inspiration für ziemlich bösartige und düstere Melodien für einsame Abendstunden, für die der größte Teil der isländischen Heavy-Musikszene bekannt ist. Wer würde schon wagen, an Geschichten über tapfere Krieger und mystische Kreaturen zu denken, die von einer solchen Insel stammen? Power Metal schien ein Märchen zu sein, bis 2017 das in Reykjavík ansässige Sextett Power Paladin (ursprünglich als Paladin gegründet) auftauchte, um seine erhebenden Melodien vorzutragen und endlich allen das Gegenteil zu beweisen. Auf einer Insel, die für ihren musikalischen Untergang und ihre Düsternis bekannt ist, sind sie die Mitternachtssonne.

Die Band kommentiert:

„Island hat eine so großartige Vertretung von extremem Metal. Wir hatten das Gefühl, dass wir dieser Szene nicht viel hinzuzufügen hatten, also warum sollten wir nicht das komplette Gegenteil tun?“, erinnert sich die Band an ihre Ursprünge. Eine wirklich weise Entscheidung! Ihre ersten Live-Auftritte und Demo-Veröffentlichungen kamen so gut an, dass sie für Islands wichtigste Underground-Festivals, Eistnaflug und Norðanpaunk, gebucht wurden und 2019 auf einem der größten Musik-Events des Landes, Iceland Airwaves, spielten.

Von The Reykjavík Grapevine als „herausragender“ Act gelobt, arbeiteten Power Paladin in den Windfyre Studios weiter an ihrem 9-Track starken Debütalbum mit dem Titel With The Magic Of Windfyre Steel. Das Werk ist sowohl für die Gruppe als auch für Atomic Fire Records ein historischer Meilenstein, denn es ist die erste Full-Length-Veröffentlichung des Labels seit seiner Gründung.

„Wir haben schon ganz am Anfang unserer Bandgeschichte angefangen, einige dieser Stücke zu schreiben und sie im Laufe von etwa zwei Jahren an verschiedenen Orten aufgenommen: in Ingis Schlafzimmer, am Arbeitsplatz von Atli und Bjarni (Keyboard), in einer Hütte außerhalb von Reykjavík usw.“, so Power Paladin über ihre Herangehensweise an das Songwriting und die Aufnahmen. Und obwohl die Selbstproduktion eines solch großartigen Albums kein leichtes Unterfangen war, liest es sich fast wie ein Abschnitt aus Joseph Campbells The Hero’s Journey: „Wir haben also eine Menge Prüfungen durchgemacht, aber deshalb sind wir jetzt noch glücklicher und stolzer auf diese Platte!“

Mehr Infos zu With The Magic Of Windfyre Steel gibt es hier:

With The Magic Of Windfyre Steel erregt sofort die Aufmerksamkeit des Hörers. Die von Luftgitarren getragene Leadsingle Kraven The Hunter, die bereits vor der Veröffentlichung des Albums häufig über isländische Radiosender ausgestrahlt wurde und auf Platz 1 der X-977-Charts landete, gibt den richtigen Ton für diesen 51-minütigen abenteuerlichen Ritt vor. Eine Fahrt, die von Songs im Stil des Eröffnungstracks wie Creatures Of The Night bis hin zu ziemlich aggressiven Knallern wie Righteous Fury und Ride The Distant Storm reicht. Am Ende könnten Kritiker sagen, dass „nur noch eine Ballade fehlt“, um alle Zutaten für ein großartiges Heavy Metal Album zu liefern. Aber braucht eine Power-Metal-Saga, deren erstes Kapitel gerade geschrieben wurde, überhaupt eine? Nun, wir werden es in Kapitel 2 herausfinden …

Power Paladin Line-Up:

Ingi Þórisson | Gitarre

Atli Guðlaugsson | Gesang

Bjarni Egill Ögmundsson | Keyboard

Einar Karl Júlíusson | Schlagzeug

Bjarni Þór Jóhannsson | Gitarre

Kristleifur Þorsteinsson | Bass

Power Paladin online:

www.powerpaladin.is | www.facebook.com/powerpaladinice

www.instagram.com/powerpaladinice | www.youtube.com/powerpaladinofficial

https://label.atomicfire-records.com/project/power-paladin/