Heaven Shall Burn: kündigen zum 15-jährigen Jubiläum die Wiederveröffentlichung von „Deaf To Our Prayers “ an

Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums ihres Albums Deaf To Our Prayers kündigen Heaven Shall Burn eine Vinyl-Wiederveröffentlichung dieses zeitlosen Genre-Klassikers an.

Das ursprünglich 2006 erschienene Meisterwerk wird am 4. März 2022 als Gatefold-LP mit speziellen Liner Notes und einer neuen Track-Reihenfolge für einen idealen Vinyl-Side-Split erhältlich sein.

Die Band erklärt: „Nach dem internationalen Erfolg von Antigone spürten wir zum ersten Mal so etwas wie Erwartungsdruck bei der Arbeit an der neuen Platte. Wir waren zu dieser Zeit alle sehr mit Schule und Studium beschäftigt. Doch Alex hatte sich bereits sehr gut in die Band integriert und übernahm sofort eine wichtige Rolle in der Vorproduktion und bei den Aufnahmen. Obwohl die Erwartungen von Labels und Fans recht hoch waren, war uns nicht bewusst, wie wichtig Deaf To Our Prayers im Nachhinein sein sollte. Songs von Deaf To Our Prayers sind heute ein unverzichtbarer Teil einer Heaven Shall Burn-Liveshow und der Opener Counterweight ist ein Beispiel für die musikalischen Einflüsse und die Einstellung der Band. Wir sind immer noch sehr stolz auf die Platte und hoffen, dass ihr genauso viel Spaß damit habt wie wir!“

Bestellt euer Exemplar von Deaf To Our Prayers (Re-issue 2022) jetzt hier vor: https://HeavenShallBurn.lnk.to/DeafToOurPrayers-ReIssue2022

Die Vinylversion wird in folgenden Farben erhältlich sein

– Schwarzes Vinyl, unbegrenzt

– Weißes Vinyl, limitiert auf 300 Exemplare weltweit, nur im EU-Onlineshop erhältlich

– Transparentes blaues Vinyl, limitiert auf 500 Exemplare weltweit, nur erhältlich bei CMDistro Wholesale EU & EU Onlineshop

– Transparentes grünes Vinyl, limitiert auf 300 Exemplare weltweit, nur bei EMP erhältlich

– Oranges Vinyl, limitiert auf 300 Exemplare weltweit, nur bei Nuclear Blast erhältlich

– Weiß-schwarzes Dunst-Vinyl, limitiert auf 500 Exemplare weltweit, nur im Impericon Bandshop erhältlich

– Rotes Vinyl, limitiert auf 300 Exemplare weltweit, nur im Impericon Bandshop erhältlich

– Hot Pink Vinyl, limitiert auf 300 Exemplare weltweit, nur erhältlich im centurymedia.store US Onlinehop

Heaven Shall Burn – Line-Up:



Marcus Bischoff – Gesang

Maik Weichert – Leadgitarre

Alexander Dietz – Leadgitarre

Eric Bischoff – Bass

Matthias Voigt – Schlagzeug

Heaven Shall Burn – Tourdaten:

3. Juni 2022 Finnland, Tampere – Rockfest

10 Jun 2022 Schweiz, Interlaken – Greenfield

17 Jun 2022 Belgien, Dessel – Graspop

18 Jun 2022 Frankreich, Clisson – Hellfest

26 Jun 2022 Deutschland, Gräfenhainichen – Full Force

3 Jul 2022 Spanien, Viveiro – Auferstehung

7 Jul 2022 Tschechische Republik, Vizovice – Masters of Rock

16 Jul 2022 Schweden, Gävle – Gefle Metal Festival

21 Jul 2022 Bulgarien, Plovdiv – Hills of Rock

6 Aug 2022 Rumänien, Rasnov – Rockstadt Extreme Fest

19 Aug 2022 Deutschland, Sulingen – Reload Festival

20 Aug 2022 Deutschland, Dinkelsbühl – Summer Breeze

21 Aug 2022 Niederlande, Eindhoven – Dynamo Metal Fest

12 Jan 2023 Vereinigtes Königreich, Glasgow – O2 Academy

13 Jan 2023 Vereinigtes Königreich, Birmingham – O2 Academy

14 Jan 2023 Vereinigtes Königreich, Manchester – O2 Victoria Manchester

15 Jan 2023 Vereinigtes Königreich, London – O2 Academy Brixton

17 Jan 2023 Niederlande, Tilburg – O13

18 Jan 2023 Deutschland, Saarbrücken – Saarlandhalle

20 Jan 2023 Deutschland, Düsseldorf – Mitsubishi Electric Halle

21 Jan 2023 Deutschland, Erfurt – Messe

22 Jan 2023 Tschechische Republik, Prag – Forum Karlín

23 Jan 2023 Polen, Warschau – Stodola

27 Jan 2023 Schweden, Stockholm – Fållan

28 Jan 2023 Dänemark, Kopenhagen – Amager Bio

29 Jan 2023 Deutschland, Leipzig – Haus Auensee

31 Jan 2023 Belgien, Brüssel – AB

1 Feb 2023 Frankreich, Paris – L’Olympia

3 Feb 2023 Spanien, Bilbao – Santana 27

4. Feb 2023 Portugal, Lissabon – Sala Tejo

5. Feb 2023 Spanien, Madrid – La Riviera

7. Feb 2023 Spanien, Barcelona – Razzmatazz

8. Feb 2023 Frankreich, Lyon – Le Transbordeur

10 Feb 2023 Deutschland, Ludwigsburg – MHP Arena

11 Feb 2023 Deutschland, Hamburg – Sporthalle

12 Feb 2023 Deutschland, Berlin – Verti Music Hall

14 Feb 2023 Ungarn, Budapest – Barba Negra

15 Feb 2023 Österreich, Wien – Gasometer

17 Feb 2023 Deutschland, München – Zenith

18 Feb 2023 Schweiz, Zürich – Samsung Hall *Veranstaltungsänderung

19 Feb 2023 Italien, Mailand – Alcatraz

20 Feb 2023 Deutschland, Frankfurt – Jahrhunderthalle

