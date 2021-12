At The Movies: Chris Laney spricht über das kommende Album The Soundtrack Of Your Life – Vol. 2

Wenn es zwei Dinge gibt, bei denen wir Menschen, die sich ständig streiten, anscheinend einig sind, dann sind es Filme und Musik. Ein genauer Blick auf all die kultigen, generationenprägenden, umwerfenden Filme der 80er und 90er Jahre zeigt, dass es genau die Verschmelzung dieser beiden Dinge ist, die den Trick ausmacht: Es gibt keinen Blockbuster aus dieser Ära, zu dem es nicht einen ebenso legendären Titelsong oder Soundtrack gibt.

Die explosive All-Star-Besetzung At The Movies ist sich dessen bewusst. Auf ihren rockigen und bahnbrechenden Filmspektakeln The Soundtrack Of Your Life – Vol. 1 & 2 verwandelt die Supergruppe um Chris Laney (Pretty Maids) einige der denkwürdigsten und wichtigsten Filmsongs der 80er und 90er Jahre in lederjackentragende, hart rockende und unterhaltsame Versionen, die Sie mit Sicherheit noch nie zuvor gehört und auch nie erwartet haben. Schnappt euch euer Popcorn, nehmt Platz: wir sind im Kino, die Lichter gehen aus und die Show kann beginnen.

Chris Laney kommentiert:

„Ich liebe es einfach, für eine Weile zu verschwinden. Ich schließe die reale Welt aus und denke zwei Stunden lang nur an etwas anderes – im letzten Jahr sogar noch mehr“, sagt Chris Laney über seine Leidenschaft für Filme und nennt E.T. als seinen absoluten Lieblingsfilm. „Ich habe mir all diese Filme während des Einschlusses angesehen, weil ich wirklich nichts Besseres zu tun hatte“, erinnert er sich. „Ich gestehe, dass ich eine Schwäche für Liebesfilme wie Music And Lyrics mit Hugh Grant habe. In diesem Film gibt es diesen unglaublich kitschigen Song Pop Goes My Heart, und ich liebte diesen Song einfach“, lacht der Schwede. „Ich musste sofort ein Demo von diesem Song machen, weil ich herausfinden wollte, wie er als Rockversion klingen würde.“

Spaßeshalber schickte er es an den dänischen Schlagzeuger Allan Sørensen (Royal Hunt), der ebenso begeistert von der Aussicht war, berühmte Titelsongs zu interpretieren. „Und damit fing alles an“, zuckt Laney mit den Schultern. „Wir waren einfach auf der Suche nach etwas, mit dem wir in diesen Zeiten Spaß haben können, also rief ich ein paar Freunde an, und alle waren sehr eifrig dabei.“ Laneys Musiker-„Freunde“ – namentlich Björn „Speed“ Strid (Soilwork, The Night Flight Orchestra), Linnéa Vikström (Ronnie Atkins, Therion), Morten Sandager (ex-Petty Maids, Pontus Egberg (King Diamond, Wolf oder Pontus Norgren (Hammerfall), um nur einige zu nennen – sollten schließlich die Supergruppe bilden, die At The Movies ist. „Ich bin gesegnet, mit all diesen talentierten Leuten befreundet zu sein“, sagt Laney. „Mit einigen von ihnen habe ich in Bands gespielt, mit anderen habe ich individuell gearbeitet, live gespielt oder sie einfach auf der Straße getroffen. Das Interessante ist, dass wir dennoch nicht im selben Raum waren.“

Mit Volume 1, das sich auf die 80er Jahre konzentriert, bieten At The Movies ihre wild unterhaltsame und aufmunternde Interpretation von Klassikern wie St. Elmo’s Fire (aus St. Elmo’s Fire), We Don’t Need Another Hero (aus Mad Max: Beyond Thunderdome), The Power Of Love (aus Back To The Future) oder The Neverending Story (aus Die unendliche Geschichte). „Die Auswahl der Songs war ziemlich einfach“, erklärt der Mastermind. „Ich wusste, dass ich mich auf die Nicht-Rock-Songs konzentrieren wollte. Natürlich gibt es großartige Songs wie Danger Zone oder Eye Of The Tiger, aber das sind schon Rocksongs. Wir wollten sehen, was am Ende passiert, wenn man Disco-Songs oder diese großen und dramatischen Pop-Balladen nimmt und sie in Rocksongs verwandelt.“, lacht er. „Es bedeutete, dass wir viel Saxofon durch E-Gitarren ersetzt haben.“

Volume 2 taucht direkt in die 90er Jahre ein. Waiting For A Star To Fall (aus Three Men And A Little Lady), When You Say Nothing At All (aus Notting Hill), der rifflastige Rocksong, der einst Jennifer Paiges Teenie Pop Soundtrack-Hymne Crush war, oder das furiose Glam Rock-Extravaganza Venus machen deutlich, dass es ihnen nur um Spaß ging. Denn warum sollte sich eine Truppe etablierter Heavy-Metaller an einen Song wie I Want It That Way von den Backstreet Boys wagen? „Wir haben uns für Songs entschieden, die man als Rockband normalerweise nicht aufnehmen würde“, erzählt Laney. „Wir haben uns die ganze Zeit gefragt: Können wir damit durchkommen? Und natürlich können wir das, denn wir haben nichts zu verlieren. Wir können machen, was wir wollen.“ Er ist erstaunt: „Wir hätten eigentlich nie gedacht, dass sich jemand dafür interessiert, aber dann wurden die hochgeladenen Songs plötzlich ziemlich populär. Und da haben wir einen Song nach dem anderen gemacht. Jeden Donnerstag um 19:00 Uhr.“

Mit der parallelen Wiederveröffentlichung von Volume 1 (inklusive eines Bonustracks) und dem brandneuen Volume 2 erweisen sich At The Movies als Filmliebhaber mit einem Herz aus Rock und einer Vorliebe für Spaß. Alle Songs wurden in Chris Laneys Heimstudio aufgenommen und zusammengestellt. Beide Teile von The Soundtrack Of Your Life liefern feinste Blockbuster-Unterhaltung im Hollywood-Maßstab und ebnen den Weg für künftige cineastische Unternehmungen. „Wir werden uns bald etwas einfallen lassen“, ist sich Laney sicher. „Ich würde gerne ein Disney–Special machen, aber ich bin mir nicht sicher, ob Disney das gefallen würde. Vielleicht gehen wir zurück in die 60er Jahre. Man weiß es nie.“ Was wir jedoch wissen, ist die Erfolgsgarantie, wenn dieses All-Star-Schiff auf den Festivalbühnen auftaucht. Chris Laney fasst zusammen: „Was könnte in der Tat besser sein, um einen Tag auf einem großen Festival mit Songs wie diesen zu eröffnen?“

The Soundtrack Of Your Life – Vol. 1 – Tracklist:

01. Intro

02. No Easy Way Out

03. Maniac

04. St. Elmo’s Fire

05. A View To A Kill

06. (I’ve Had) The Time Of My Life

07. Wouldn’t It Be Good

08. We Don’t Need Another Hero (Thunderdome)

09. The Power Of Love

10. The Heat Is On

11. The Neverending Story

12. Far From Over

13. Last Christmas (Bonus Track)

Die Tracklist von The Soundtrack Of Your Life – Vol. 2 findet ihr hier:

At The Movies – Line-Up:

Björn „Speed“ Strid | Gesang

Linnéa Vikström Ei | Gesang

Chris Laney | Gitarre

Morten Sandager | Keyboard

Allan Sørensen | Schlagzeug

Pontus Egberg | Bass

Pontus Norgren | Gitarre

