Gutter Bones aus Wetzlar befinden sich in Aufbruchstimmung. Nachdem die Entwicklung der Band durch die Pandemie jäh gebremst wurde, drückten die Hessen 2022 erneut den Startknopf. Aktuell arbeitet das Quartett an neuen Songs, zudem stehen die aktuellen Konzerttermine auf der Agenda:



Heute, am 16.02.2024 sind Gutter Bones zu Gast bei Motörblast – No. 1 Motörhead Tribute in der Eventwerkstatt Wetzlar. Am 15.03.2024 folgt dann eine Show beim Papalala Festival.