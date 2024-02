New Years Day: veröffentlichen den Titeltrack des kommenden Albums „Half Black Heart“

Die Rockband New Years Day ist stolz darauf, mit Half Black Heart den Titelsong ihres kommenden fünften Studioalbums zu veröffentlichen. Half Black Heart wird am 1. März 2024 erscheinen. Das Album kann jetzt vorbestellt/vorgespeichert werden unter: https://newyearsday.lnk.to/HalfBlackHeart.

„Half Black Heart ist meine Hymne!“, sagt Sängerin Ash Costello. „Das Konzept dahinter ist einfach und doch kraftvoll – niemand ist nur eine Sache. Niemand ist so makellos, dass er das Recht hat, über die Schwächen eines anderen zu urteilen. Wir alle existieren als eine Mischung aus Gut und Böse, Unschuld und Schuld, ein bisschen engelhaft und ein bisschen teuflisch.“

Sie führt weiter aus: „Die Botschaft beruht auf der Idee, dass „derjenige, der ohne Sünde ist, den ersten Stein werfen kann“, was bedeutet, dass niemand in der Lage ist, zu urteilen, weil jeder Fehler macht. Ich glaube nicht an die Idee eines makellosen Menschen, und dieser Song ist meine Art, mich an diejenigen zu wenden, die vielleicht Perfektion von mir erwarten. Im Grunde ist es eine Erklärung, dass weder ich noch irgendjemand anders jemals perfekt sein wird.“