New Years Day – Unbreakable Tour 2020 am 05.03.2020 im Musik und Frieden Berlin (Vorbericht)

Eventname: Unbreakable Tour 2020

Headliner: New Years Day

Ort: Musik & Frieden, Berlin

Datum: 05.03.2020

Genre: Rock, Gothic Metal, Hardrock, Post Punk

Kosten: 27,15 € VVK

Link: https://www.facebook.com/events/1021144411557536/

Die Kalifornier New Years Day sind 2020 auf Unbreakable Tour und machen Halt in Hamburg, Köln, Berlin und München.

In der 15-jährigen Bandgeschichte gab es immer wieder Änderungen. Sei es die Bandzusammensetzung, Plattenfirma oder Musikgenre. Nichts war so sicher wie der Wandel, einzig Frontfrau Ash blieb beständige Konstante in der Geschichte von New Years Day. Nun scheint nach Bandangaben die Konstellation der Mitglieder perfekt. Man habe sich gefunden und macht sich auf große Tour mit dem aktuellen Album Unbreakable.

Die Band schlägt mit dem vierten Studioalbum eher poppige Töne mit Metal Einflüssen an. Da wird schon mal ein No Doubt Song gecovert. Kein Wunder, denn Sängerin und Songtexterin Ash Costello ist großer Fan von der ehemaligen No Doubt Frontfrau Gwen Stefanie.

Der Anspruch für Unbreakable war laut Costello: Das poppigste Metal-Album aller Zeiten zu schreiben. Ähnlich mutig geriet auch die Arbeit an den Lyrics: „Statt vieler Metaphern und Symbolbilder schreibe ich mittlerweile nur noch das, was ich wirklich denke und empfinde – right in your face!“ – so die Frontfau.

Wir sind gespannt, wie sich dieser neue Weg auf die Liveshows der Anaheimer auswirkt, und sind am 5. März im Musik & Frieden für euch dabei.