Sodom – Out Of The Frontline Trench (EP)

Artist: Sodom

Herkunft: Gelsenkirchen, Deutschland

Album: Out Of The Frontline Trench

Spiellänge: 28:45 Minuten

Genre: Trash Metal

Release: 22.11.2019

Label: SPV / Steamhammer



Link: http://www.sodomized.info/?l=de

Bandmitglieder:

Gesang und Bass – Tom Angelripper

Gitarre – Frank Blackfire

Gitarre – Yorck Segatz

Schlagzeug – Husky

Tracklist:

Genesis 19 Down On Your Knees Out Of The Frontline Agent Orange Bombenhagel

Die Gelsenkirchener Trash Metal Meister Sodom veröffentlichen als kleine Einstimmung auf ein nächstes großes Album Out Of The Frontline Trench – eine fünf Track lange EP, die mit drei neuen und zwei bereits bekannten Songs daherkommt.

Die aktuell vierköpfige Band um Tom Angelripper hat nichts außergewöhnlich Neues versucht. Sodom bleiben Sodom und die Wiederbesetzungen von Gitarrist Frank Blackfire und Drummer Husky tragen glücklicherweise zu einer gewohnt gelungenen Leistung bei.

Doch kommen wir zum neuesten Sodom Werk. Der erste Song Genesis 19 schlägt bereits voll ein und gibt dem Zuhörer eine klare Richtung an. Genauso brutal kann sich auch Nummer zwei auf der Trackliste, Down On Your Knees, behaupten und zeigt erneut die Komponierfähigkeit und das musikalische Können der Ruhrpottler. Der dritte und titelgebende Track, Out Of The Frontline, haut dem Zuhörer dann ebenfalls ordentlich etwas um die Ohren. Dabei wird es aber keinesfalls langweilig auf der Platte und Sodom können mit einem bekannt abwechslungsreichen Songwriting mitreißen. Dies mag an der Rückkehr von Frank Blackfire liegen, der zur Freude aller Fans wieder Teil der Sodom Crew geworden ist und dadurch auch wieder am Songwriting beteiligt ist.

Weiter geht es mit zwei besonderen Songs, die auf dem vierten und fünften Platz des kleinen Vorgeschmacks der neuen Scheibe zu finden sind. Eine Neuauflage vom Klassiker Agent Orange hat es ebenfalls auf die EP geschafft. Im Gegensatz zu manch einer Band, die ihre alten Songs neu auflegt, bleiben sich Sodom dabei treu und versuchen nicht, das Rad von Neuem zu erfinden. Was funktioniert, funktioniert eben und so bleiben Sodom bei der neuen Version möglichst nah am Original.

Als Abschluss kredenzen Sodom eine Liveversion von Bombenhagel. In jeder Show ein sicheres Highlight, hier nun auch auf der EP Out Of The Frontline Trench. Die Aufnahme stammt von einem Konzert in der Veltins Arena in Gelsenkirchen und schlägt in den letzten Sekunden noch ein paar Töne vom Steigerlied an. Was für ein Ende!

Out Of The Frontline Trench ist definitiv ein ordentlicher Appetizer auf das kommende Album und sollte in keiner Sodom Sammlung fehlen. Tom Angelripper und Kollegen machen große Lust auf das nächste Sodom Meisterwerk, dass, geht man nach diesen ersten Impressionen, sicher ziemlich einschlagen wird. Wir sind gespannt!