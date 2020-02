The Spirit – Album Release Tour am 09.02.2020 im Bambi Galore, Hamburg

Eventname: The Spirit – Album Release Tour

Headliner: The Spirit

Vorbands: Karg und Firtan

Ort: Bambi Galore, Hamburg

Datum: 09.02.2020

Kosten: ab 19,15 € VVK, sold out

Genre: Heavy Metal, Atmospheric Black Metal, Black Metal, Death Metal, Progressive Metal, Shoegaze, Post Rock

Besucher: ca. 160

Veranstalter: M.A.D. TOURBOOKING GmbH (https://www.facebook.com/madtourbooking/; http://www.mad-tourbooking.de/)

Links: https://de-de.facebook.com/Firtanofficial/

https://de-de.facebook.com/kargband

https://de-de.facebook.com/thespiritband/

https://kulturpalast.live/

Setlisten:

Karg:

Alaska La Tristesse Durera Toujours Alles Wird In Flammen Stehen Petrichor Tor Zu Tausend Wüsten Tod, Wo Bleibt Dein Frieden

The Spirit:

Serpent As Time Reveals Strive For Salvation Cross The Bridge To Eternity Pillars Of Doom Repugnant Human Scum Illuminate The Night Sky The Path Of Solitude The Wide Emptiness Cosmic Terror The Clouds Of Damnation

Sonntag 09.02.2020: Die Nachrichtendienste überschlagen sich quasi mit Warnungen bezüglich des Sturmtiefs Sabine. Nun, Hamburg ist stürmisches Wetter durchaus gewohnt und geht sehr gelassen mit Winterstürmen um. Im Gegensatz zu anderen Städten, wo Konzerte abgesagt werden, findet in Hamburg alles soweit statt. Auch die U/S-Bahnen fahren fast normal. Wenn es Probleme gibt, dann gibt es Ersatzbusse. Für Menschen, die von außerhalb anreisen, ist es deutlich beschwerlicher. Hier fahren etliche Bahngesellschaften (inkl. der Deutschen Bahn) nicht. So ist der Club heute zwar ausverkauft, aber nicht wirklich voll. Ca. 40 potenzielle Gäste haben es nicht nach Billstedt geschafft. Die Kommunikation bezüglich Öffnungs- und Anfangszeiten ist vom Bambi Galore natürlich (wie immer) perfekt.

Die erste Band des heutigen Abends ist Firtan aus Lörrach, unweit der Schweizer Grenze. Seit 2010 ist die Truppe auf den Bühnen dieser Welt zu erleben. Man selbst schreibt über sich, dass man verschiedene Musikgenres zu einem treibenden, rohen und dennoch cinematischen Klangwerk mixt. Als einflussreiche Bands stehen dort Namen wie Thyrfing, Emperor, Windir, Moonsorrow, Enslaved, Opeth etc. – aber auch Johann Sebastian Bach! Zwei Full Length Alben haben die Herren bisher via AOP Records auf den Markt gebracht (Niedergang 2014; self released, re-released via AOP 2019 und Okeanos 2018). So gibt es heute eine Mischung aus den beiden Werken live zu bewundern. Die Tracks haben Namen wie Seegang, Tag Verweil, Nacht Verweil, Zwischen Wahn Und Sinn oder Siebente, Letzte Einsamkeit. Alle Songs mit einer gewissen Langatmigkeit. Dazu kommt der Sound etwas breiig aus den Boxen. Als Opener sicher ganz nett, aber mich hat das Quartett nicht überzeugen können.

Umbaupause und weiter geht mit der ersten Album-Release Show. Karg veröffentlichten am 07.02.2020 ihr aktuelles Werk Traktat via AOP Records. Es ist bereits das siebte Werk und das dritte und abschließende einer Trilogie, beginnend mit Weltenasche (2016) und der Fortsetzung Dornenvögel (2018), die nun mit Traktat endet. Das Review zum neuen Werk von Karg gibt es hier.

Karg wurde 2006 als One-Man-Black-Metal-Projekt von J.J. gegründet. Über die Jahre entwickelte sich ein Stilmix aus Atmospheric Black Metal, Post Rock, Grunge, Shoegaze, Post Punk. Neben J.J. stehen heute noch Paul Färber, Mischa Radivojevic, M.S. und Julian Huemer auf der Bühne. Für zwei Songs unterstützt die Geigerin Klara Bachmair die Herren. Der Opener ist mit Alaska Track Nr. vier vom neuen Werk. Mit ca. elf Minuten Laufzeit und einem Schreigesang, der dem Besucher fast das Bier aus der Hand haut, geht es los. Musikalisch kaum in eine Schublade zu packen, wechseln sich Schreigesang, ruhige Gitarrenintermezzo und explosive Ausbrüche ab. Passend zur Jahreszeit und Titel: Der Track könnte einem das Blut in den Adern einfrieren. Alle Musiker haben eine Art „dunkle Bemalung“ im Gesicht. Düstere Musik mit düsteren Gesichtern. Weiter geht es mit La Tristesse Durera Toujours (Dornenvögel, 2018). Der Stil bleibt gleich. Wenn ein Besucher neu in den Keller kommt, und bisher nichts von Karg gehört hat, der dürfte beim Einsatz von J.J. zusammenzucken. Der Kerl kann mit seiner Stimme wirklich erschrecken. Zum Ende des Gigs taucht die Geigerin Klara als Frontfrau neben J.J. auf. Das gibt dem Ganzen nochmals eine andere Note. Ja, also wahrlich ein Stilmix, der nicht in jeden Gehörgang passt. Nach sechs Tracks und ca. 60 Minuten Spielzeit verlassen die Österreicher die Bühne. Sechs Tracks in 60 Minuten sagt eigentlich schon alles aus. Wirklich ein sehr spezielles, aber nicht uninteressantes Musikprogramm.

Headliner heute Abend sind The Spirit aus Saarbrücken. Was fällt einem musikalisch zu Saarbrücken ein? Wahlweise ein Song der Ärzte (Madonnas Dickdarm) oder halt Powerwolf. Die Band wurde 2015 gegründet. Die Besetzung besteht aus dem Gitarristen AK, dem Gitarristen und Sänger MT, dem Bassisten AT und dem Schlagzeuger Manuel „MS“ Steitz. 2017 erschien das Debütalbum Sounds From The Vortex (zunächst self-released, Re-Released via Nuclear Blast). Via AOP Records erschien am 07.02.2020 der Zweitling Cosmic Terror (Review hier).

Das Album konnte sogar mich als „Obernörgler“ überzeugen. So bin ich also gespannt auf den heutigen Gig. Live gibt es Unterstützung durch eine dritte Gitarre. Der Opener ist Serpent As Time Reveals vom aktuellen Werk. Die Gitarren kommen unglaublich gut rüber und dominieren. Der Gesang von MT reiht sich ein und wirkt quasi wie ein weiteres Instrument. Der erste Song kann vollauf begeistern. Der zweite Track ist im Konzert wie auf dem Album Strive For Salvation. Die fünf Herren kreieren einen wunderbaren Sound aus Black, Death und Prog Metal in den schönen Keller. Es ist wirklich schwer zu beschreiben. Wie auch schon beim Review des neuen Albums erwähnt – The Spirit haben einen eigenen, sehr spezieller Sound. Mit Cross The Bridge To Eternity geht es zum 2017er Werk Sounds From The Votex. Mit jedem Track steigt die Spannung der anwesenden Gäste, welche staunend dem Saarbrücker Quintett lauschen. Musikalisch ist der Gig richtig großer Sport! Die Mitglieder der junge Band sind allerdings nicht die großen Poser. Fast wie bei einem Progressive Metal Konzert performt die Band die Songs auf sehr hohem Niveau. Allerdings ist die Bühne im Bambi Galore mit fünf Personen auch gut gefüllt. Es werden drei Tracks vom Erstling und sieben Tracks vom aktuellen Zweitling dargeboten. Etwas mehr als eine Stunde sind die Saarländer auf der Bühne und werden mit großem Applaus und Zugaberufen verabschiedet. Mit dem einen oder anderen Gast spricht man noch nach dem Gig. Sabine (also das Sturmtief) kotzt gerade mächtig und es schüttet wie aus Eimern. Da kann man besser noch etwas warten. Die Meinung in den Gesprächen ist einstimmig. Gerade die Gitarrenarbeit bei The Spirit war einfach top. Also liebe Booker: Schreibt euch den Namen in die Notizbücher und holt die Truppe auf die Festivals und größeren Clubs (gilt nicht fürs W:O:A, die haben schon zugegriffen). Die sind viel zu gut, als dass man die Truppe vor 200 Leuten spielen lassen sollte. Irgendwann lässt der Regen nach und es geht auf den Heimweg.

Fazit: Stürmischer Tag, eiskalte Musik. Gerade The Spirit konnten voll und ganz überzeugen. Das neue Album ist schon stark. Live gefallen mir die Herren sogar noch besser. Da ist eine junge Band am Anfang einer vielversprechenden Karriere. Vielen Dank an das Bambi Galore – ist wie immer schön im Keller – und AOP Records für die unbürokratische Bereitstellung mir fehlender Informationen.