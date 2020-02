Monty Picon, Support Les Hyper Gaëlle am 04.04.2020 im Das Bett in Frankfurt (Vorbericht)

Band: Monty Picon

Vorband: Les Hyper Gaëlle

Ort: Das Bett, Schmidtstr.12, 60326 Frankfurt am Main

Datum: 04.04.2020

Kosten: 17,50 € VVK, 20.00 € AK

Genre: Rock, Balkan Beat, Folk, Rock ’n‘ Roll

Veranstalter: Das Bett und Les Hyper Gaëlle

Links: https://www.facebook.com/events/601377134022061/

https://bett-club.de/

https://www.facebook.com/montypicon

https://www.facebook.com/LesHyperGaelle



„Die Ursprünge von Monty Picon reichen zurück zum Sommer 2006, als sich neun Musiker aus Brittany, Frankreich, dazu entschieden eine Band mit dem Erscheinungsbild einer Marschkapelle zu gründen, um jederzeit und jederorts spielen zu können. Mit ihrer resolut rockigen Rhythmussektion, den schweren Bläsern, welche die Musik wie den Soundtrack eines Kitschfilms klingen lassen, und als Kirsche obendrauf, das Banjo mit dem Geschmack des Westens; all diese Zutaten im Dienste des Heavy Rock. Die neun Musiker von Monty Picon behaupten „die Söhne von La Mano Negra“ zu sein, oder zumindest ihre kleinen Cousins. Mit diesen haben sie nicht nur ihre Liebe zur Musik und das Verlangen stets Musik zu schaffen gemeinsam, sondern auch das Spielen an den ungewöhnlichsten Orten: Auf einem Schiffsdeck, dem Dach eines Restaurants, auf einem Viadukt oder mitten auf einem Kreisverkehr… Erben des „NOIR DESIR“, verliebt in die Rolling Stones und George Brassens, ihre Texte beschwören Rebellion herauf, rufen nach frei denkenden Geistern und laden zum Feiern und Jubeln ein. Mehr als sechshundert Gigs mit ansteckendem Feuer und Stagescrolling… live Dynamite!“

So steht es auf der Seite des Veranstalters. Ich muss zugeben, dass ich von den Herren bislang noch nichts gehört habe, die beschriebenen Informationen machen allerdings neugierig. Im Zuge ihrer Tour 2020 machen sie auch Halt im Das Bett. Es wird bestimmt spannend zu sehen, wie sich neun Musiker mit E-Gitarren, Trompeten, Posaunen und Banjo die Bühne teilen und ihren Mix aus Rock, Balkan Beat und Folk mit französischen Texten darbieten.

Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack:

Supportet werden sie von Les Hyper Gaëlle. Das passt insofern zusammen, als das Les Hyper Gaëlle ebenfalls in französischer Sprache performen. Die drei Jungs aus Frankfurt spielen, laut ihrer eigenen Facebook-Seite, Rock ’n‘ Roll, andere bezeichnen ihren Stil eher als Punkrock, bzw. Punk/Hardcore. Egal, seit 2017 sind sie unterwegs und haben bislang ein Album namens Avec Hyper Speed veröffentlicht.

Hier sind noch die weiteren Tourdaten von Monty Picon. Zum Vergrößern des Bildes, klickt einfach drauf.