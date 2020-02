Die Kreatur: unterschreiben weltweiten Vertrag bei Napalm Records

Ein dunkler, unheilvoller Schmelztiegel musikalischer Kreativität zieht ihre Hörer in den Bann: Wir freuen uns ankündigen zu können, dass Die Kreatur einen weltweiten Vertrag bei Napalm Records unterschrieben haben.

Nachdem das äußerst spannende Rätsel um die Identität von Die Kreatur bereits seine Runde machte, sind nun die Schatten des Geheimnisses gelüftet: Die bekannten Szenegrößen Dero Goi (Oomph!) und Chris Harms (Lord Of The Lost) hauchen dem musikalischen Monstrum Leben ein. In den kommenden Monaten werden die virtuosen Musiker für ein Erbeben sorgen und ein wegweisendes Debütalbum veröffentlichen. Weitere Infos folgen in Kürze …

Die Kreatur zum Signing:

„Wir sind sehr froh und stolz, unser jüngstes Wunschkind Die Kreatur bei Napalm gesignt zu haben! Da wir mit unseren anderen Bands (Oomph! und Lord Of The Lost) gemeinsam mit Napalm bereits großartige Erfahrungen machen durften, freut uns die Zusammenarbeit umso mehr!“ (Dero Goi & Chris Harms)

Im September und Oktober 2020 ist Die Kreatur auf exklusiver Deutschland Tour: Lasst euch das düstere Spektakel nicht entgehen!

Tourdaten Die Kreatur:

18.09.2020 DE Köln / Luxor

19.09.2020 DE Essen / Turock

25.09.2020 DE Hannover / Musikzentrum

26.09.2020 DE Hamburg / Grünspan

02.10.2020 DE Berlin / Columbia Theater

03.10.2020 DE München / Backstage Halle

https://www.facebook.com/diekreaturband/

http://diekreaturband.de/