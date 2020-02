The Dead Daisies: European Tour 2020

– Europa-Tournee mit Konzerten ab Mai 2020 in Deutschland bestätigt

– Support für Foreigner in Stuttgart/Hamburg und für Judas Priest in Oberhausen

– Neues Album erscheint Ende Mai 2020 über SPV

– Tickets ab Mittwoch, dem 12. Februar 2020, im Presale erhältlich

2020 beginnt für The Dead Daisies mit einem Paukenschlag: Neben einem neuen Album in neuer Besetzung kündigt die All Star-Band auch gleich eine Europa-Tournee für Mitte des Jahres an, die am 29. Mai 2020 in Essen starten wird. Die neu formierte Band – Deep Purple-Legende Glenn Hughes ersetzt Sänger John Corabi und Bassist Marco Mendoza – wird ihr gerade fertig aufgenommenes Album passend zur Tour veröffentlichen und auf folgenden Gigs live vorstellen: am 29. Mai 2020 in Essen (Turock), am 10. Juni 2020 in Nürnberg (Hirsch), am 1. Juli 2020 in Wiesbaden (Schlachthof), am 3. Juli 2020 in Hannover (Capitol), am 10. Juli 2020 in München (Backstage Werk) und am 11. Juli 2020 in Berlin (Columbia Theater). Zusätzlich treten The Dead Daisies als Special Guest von Foreigner am 13. Juni in Stuttgart (Freilichtbühne Killesberg) und am 13. Juni 2020 in Hamburg (Stadtpark Open Air) sowie am 24. Juni 2020 mit Judas Priest in Oberhausen auf. Neben den Auftritten in Deutschland machen The Dead Daisies auch Station in Estland, Russland, in der Tschechischen Republik, Österreich, Schweiz, Frankreich, Belgien, Spanien, in den Niederlanden, Slowenien, Italien, Ungarn, Griechenland, Bulgarien und Rumänien.

Am Mittwoch, dem 12. Februar 2020 – 10.00 Uhr, bieten die Ticketanbieter MyTicket & CTS Eventim Online Presales an. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag, dem 14. Februar 2020 – 10.00 Uhr. Tickets sind unter www.myticket.de sowie telefonisch unter 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Wie heißt es so schön: Beim Rock’n’Roll ist der Weg das Ziel. Und diesen gehen The Dead Daisies ab 2020 in neuer Besetzung: Seit Sommer 2019 ersetzt die Rock-Legende Glenn Hughes (Ex-Deep Purple, Ex-Gary Moore, Ex-Black Sabbath, Black Country Communion) Sänger John Corabi und Bassist Marco Mendoza. Schon im September veröffentlichten The Dead Daisies mit Righteous Days ihre erste Single des neuen Albums, das Anfang Januar in Frankreich fertig gestellt wurde. Die folgende Welttournee ist eine Kombination aus Konzerten in großen Arenen (u.a. mit Judas Priest und Foreigner), Open Airs wie dem Graspop und dem Hellfest sowie Headliner-Dates in Clubs. Gestartet wird am 29. Mai 2020 in einem kleinen Club in Essen, wo das neue Line-Up seine Live-Feuertaufe absolvieren wird. Im nächsten Karriereabschnitt von The Daisies sind neben Glenn Hughes weiterhin die Gitarristen Doug Aldrich (Ex-Whitesnake/Dio), David Lowy (Ex-Mink/ Red Phoenix) und Drummer Deen Castronovo (Ex-Journey/ Bad English/ Hardline) zu sehen. Mit dem ‚Rock And Roll Hall Of Fame‘-Mitglied Hughes an Bord schlagen The Dead Daisies also ihr nächstes Kapitel der Bandgeschichte auf; seine Fähigkeiten am Bass und seine Reputation als „The Voice Of Rock“ werden dazu beitragen, dass die Band auch weiterhin zu den bekanntesten und besten Vertretern des Classic Rock gehören wird. Glenn Hughes dazu: „Ich liebe es, live aufzutreten, denn der Moment ist wichtig. Ich freue mich sehr darauf, mit den Dead Daisies auf Tour zu gehen und auf möglichst vielen Bühnen dieses Planten zu spielen. Das Schreiben und Aufnehmen des neuen Albums war euphorisch und ich kann es kaum erwarten, dass die Fans es hören können.“ Das noch unbetitelte Werk wurde von Produzent Ben Grosse im La Fabrique Studio in Südfrankreich aufgenommen und erscheint Ende Mai passend zur Tour.

Weitere Infos: www.thedeaddaisies.com | www.facebook.com/TheDeadDaisies | www.spv.de