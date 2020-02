AquaMaria Festival 2020: das diesjährige Line-Up steht

Das AquaMaria Festival ist ein kleines, familiäres Festival auf der ältesten Wasserburg Norddeutschlands und ein echter Geheimtipp in der Stoner-Psychedelic-Rock Szene.

Campingplatz, Parkplatz, Duschmöglichkeiten stehen euch zur Verfügung, Frühstück gibt es in der Burg.

Nun steht auch das Line-Up für das diesjährige AquaMaria:

Truckfighters (Sweden)

Valley Of The Sun (Ohio)

Illumenium (Estonia)

Dÿse (GER)

Polis (GER)

The Legendary Flower Punk (RUS)

Circus Electric (GER)

Nerd School (GER)

Welcome Inside The Brain (GER)

My Little White Rabbit (GER)

Shotgun Valium (GER)

Weitere Infos zum Line-Up und den einzelnen Bands findet ihr unter http://www.aquamaria-festival.de/bands/lineup-2020/

Der Campingplatz ist für euch schon ab Donnerstag (06.08.2020) geöffnet.

Freitag ab 18:00 Uhr ist Einlass auf das Burggelände.

Beginn 20:00 Uhr

Samstag und Sonntag stehen euch Frühstück und Duschen in der Burg ab 09:00 Uhr zur Verfügung.

Beginn Samstag 14:30 Uhr

Rückfahrt zum Bahnhof Bad Wilsnack am Sonntag ab 09:00 Uhr – 14:00 Uhr und nach Absprache möglich.

Das AquaMaria Festival findet am 7. und 8. August 2020 statt.

Adresse: Auf der Burg 1, 19339 Plattenburg

Der Vorverkauf startet am 16.02. unter: https://aquamaria-festival.myshopify.com/

Alle Infos und Tickets auf http://www.aquamaria-festival.de/