Truckfighters: veröffentlichen mit „The Bliss“ ihren ersten neuen Song seit zehn Jahren

Truckfighters haben ihre mit Spannung erwartete neue Single The Bliss veröffentlicht, ihr erstes neues Material seit einem Jahrzehnt. Getreu ihren legendären Fuzz-Rock-Wurzeln entfesselt der Track eine gewaltige Welle aus massiven Riffs und hypnotischen Grooves, die alte und neue Fans gleichermaßen begeistern wird.

Die Band fasst es perfekt zusammen:

„Wir sind mit einem Knall zurück … oder sollten wir besser sagen, mit einer Wonne! The Bliss symbolisiert alles, worum es auf dem neuen Album Masterflow geht: Fuzz-Groove und Melodie. Das wird eine Wahnsinnsfahrt, und wir können kaum glauben, dass es der erste Track ist, den wir seit 10 Jahren veröffentlichen!“

Die Single fängt die Essenz des Desert Rock ein und gibt gleichzeitig einen Vorgeschmack auf das neue Album. Freut euch auf eine abwechslungsreiche Reise, die mal hart zuschlägt, aber auch melodische Momente zum Nachdenken bietet. Als Teil ihres Comebacks gibt The Bliss den Ton für ein spannendes neues Kapitel an, das zu ihrer bevorstehenden Tour und Festivalauftritten führt. Fans können sich auf eine neue Dosis fuzzgetränkter Hymnen freuen, wie sie nur Truckfighters liefern können. Ob im Studio oder live auf der Bühne, die Band bietet weiterhin ein unvergessliches Erlebnis. The Bliss ist mehr als eine Single, es ist ein mutiges Statement, dass die legendären Fuzz-Rocker zurück sind und das besser denn je.

Weitere Infos zur Band, zum neuen Album und den anstehenden Tourdaten könnt ihr hier nachlesen: