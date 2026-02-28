Truckfighters: veröffentlichen zweite Single „Truce“

Mit Truce veröffentlichen Truckfighters die zweite Single aus ihrem kommenden Album Masterflow, das am 10. April 2026 über ihr eigenes Label Fuzzorama Records erscheint. Der Track taucht tief in das für die Band typische Heavy-Fuzz-Territorium ein und kombiniert schwere Riffs mit einem unerbittlichen Drive. Kurz nach der Veröffentlichung des Albums folgt eine Europatournee, auf der die neuen Songs quer durch den Kontinent präsentiert werden.

Truckfighters äußerten sich wie folgt zu Truce:

„Dieser Song entstand aus den seltsamen und beunruhigenden Zeiten, in denen wir leben. Die Welt scheint auf den Kopf gestellt zu sein und sich in eine Richtung zu bewegen, die schwer zu verstehen und noch schwerer zu akzeptieren ist. Die Spannungen nehmen zu, die Stimmen werden lauter, und manchmal hat man das Gefühl, dass wir uns immer weiter voneinander entfernen. Aber im Kern handelt dieser Song von Hoffnung. Er handelt von dem Glauben, dass wir innehalten, zur Besinnung kommen und Verständigung statt Spaltung wählen können. Dass die Menschen trotz Chaos, Angst und lautem Geschrei immer noch Gemeinsamkeiten finden können. Denn letztendlich sind wir stärker, wenn wir zusammenhalten.

Dies ist unsere Erinnerung – und unser Aufruf –, menschlich, freundlich und vereint zu bleiben!“