Space Chaser: unterschreiben Vertrag bei Testimony Records

Testimony Records freut sich, die Unterzeichnung eines Vertrags mit Space Chaser bekanntzugeben. Wir heißen die Berliner Thrash-Metal-Maniacs herzlich in unserem Roster willkommen! Space Chaser werden ihr viertes Studioalbum in Kürze über Testimony Records veröffentlichen.

Space Chaser kommentieren: „We are very happy to join forces with such a respected and well-established label, and we can hardly wait to unleash our next record this year!“, erklärt Frontman Leo Schacht im Namen der Band. „This signing with Testimony Records is an important step for us and just feels right! And even better, we have some new ripping thrash blasts ready for all you maniacs out there!“

Testimony Records erklärt: „We are thrilled to announce the signing of Space Chaser„, schreibt Label-Manager Thomas Strater. „If you have at least entered puberty, odds are that your craving for extreme metal has its origins all the way back in early thrash metal. Signing Space Chaser feels like locking in a band that already lives three steps ahead in the future. Although these Germans are firmly rooted in an old school thrash attitude, they fearlessly push forward: fast, sharp, yet unapologetically modern. Space Chaser generate that raw, uncompromising energy that we believe in as a label. This band is not here to get stuck in the past. They are here to change it, redefine it, and leave their very own mark on the style!“

Space Chaser gründeten sich 2011 als vierköpfige Thrash-Metal-Band. Gegründet und ansässig in der deutschen Hauptstadt Berlin, könnten sie mit Recht auf über zehn erfolgreiche Jahre kontinuierlichen Wachstums zurückblicken. Doch Space Chaser blicken lieber nach vorn und freuen sich auf noch größere Erfolge.

Mit ihren ersten beiden Alben, Watch the Skies! (2014) und Dead Sun Rising (2016), etablierten sich Space Chaser schnell als hochgelobte Studiomusiker und als ernstzunehmende Live-Band. Mit ihrem letzten Album Give Us Life (2021) gelang der Band sowohl national als auch international ein großer Durchbruch. Space Chaser wurden im darauffolgenden Sommer zu großen Festivals wie dem Wacken Open Air, Summer Breeze und Party.San eingeladen und spielten dort. Anschließend folgten zwei Clubtourneen durch Deutschland und die Benelux-Länder.

Selbst der Ausstieg von Frontmann Siegfried Rudzynski aus persönlichen Gründen im Jahr 2023 konnte Space Chaser nicht lange aufhalten. Gitarrist Leo Schacht übernahm kurzerhand zusätzlich den Gesang. Die neu formierte Band präsentierte 2025 die neue Single Ignite The Skies als Vorgeschmack auf das, was kommen sollte. Die Fans reagierten begeistert, und im selben Jahr feierten sie ein gefeiertes Comeback auf Europas größten Metal-Festivalbühnen.

Aktuell bereiten sich Space Chaser darauf vor, dieses Jahr mit ihrem vierten Album über Testimony Records einen fulminanten Start hinzulegen. Bleibt dran für weitere spannende Neuigkeiten!

Space Chaser sind:

Leo Schacht – Gitarren, Gesang

Martin Hochsattel – Gitarren, Hintergrundgesang

Matthias Scheuerer – Schlagzeug

Sebastian Kerlikowski – Bass

Space Chaser online:

https://www.facebook.com/SpaceChaserBand

https://www.instagram.com/spacechaser