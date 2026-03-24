Truckfighters: haben „The Gorgon“ veröffentlicht, die dritte Single vom neuen Album „Masterflow“

The Gorgon ist ein Song im klassischen Truckfighters-Stil mit einem fesselnden Riff, einer eingängigen Melodie und dem typischen Groove, den diese Schweden seit 2001 verbreiten. Der perfekte Weg, um die letzte Wartezeit bis zum Erscheinen des neuen Albums Masterflow zu überbrücken, das am 10. April erscheint. Wie die Band selbst sagt: „Dieser Song ist großartig. Jetzt machen wir uns bereit und freuen uns darauf, ihn unter anderem live zu spielen!“

Masterflow Tour:

11.04.2026 Cologne – Sol Sonic Ride – DE

15.04.2026 Oslo – Parkteatret – NO

16.04.2026 BERGEN – Hulen – NO

17.04.2026 Stavanger – Folken – NO

18.04.2026 Porsgrunn – R.I.P. – NO

28.04.2026 Hamburg – Grünspan – DE

29.04.2026 Groningen – Vera – NL

30.04.2026 Amsterdam – Melkweg – NL

01.05.2026 Dordrecht – Bibelot – NL

02.05.2026 Izegem – Headbanger’s ball fest – BE

08.05.2026 Copenhagen – A Colossal Weekend – DK

11.05.2026 Vienna – Arena – AT

12.05.2026 Salzburg – Rockhouse – AT – N E U

13.05.2026 Bamberg – Live Club – DE – N E U

14.05.2026 Berlin – Desertfest – DE

17.05.2026 London – Desertfest – UK

25.05.2026 Neunkirchen – Stummsche Reithalle – DE

26.05.2026 Stuttgart – Im Wizesmann – DE

27.05.2026 Winterthur – Gaswerk – CH

28.05.2026 Luzern – Sedel – CH

29.05.2026 München – Backstage (Halle) – DE

30.05.2026 Dresden – Beatpol – DE

04.06.2026 Gdansk – Mystic Festival PO

18.06.2026 Clisson – Hellfest – FR

27.06.2026 Wiesbaden – Sonic ride IV – DE

26.07.2026 Milan – Magnolia Stone fest – IT

14.08.2026 Taarstedt – Angeliter Open air – DE