Transilvania: drittes Album „Magia Posthuma“ erscheint im März

Invictus Productions freut sich, die Veröffentlichung von Magia Posthuma, dem dritten Album der österreichischen Black-Metal-Band Transilvania, bekanntzugeben. Das Album, das am Freitag, dem 13. März 2026, erscheint, erkundet die finsteren Abgründe posthumer Magie und die ewige Wiederkehr der Toten.

Seht her, die erste Single Set The Tombs On Fire ist für euch da!

Transilvania kehren mit Magia Posthuma zurück, einem unheiligen, nekromantischen Zauber des Black/Thrash Metal. Ein bewusst eingesetzter, hochproduzierter Angriff aus den leeren Krypten Österreichs – der ultimative Soundtrack für ein Dasein nach dem Tod. Die Band liefert eine explosive Mischung aus vampirischer Wut, dem rohen, treibenden Geist des klassischen Thrash und der eisigen Atmosphäre des Black Metal.

Magia Posthuma – Trackliste:

Magia Posthuma Thrall Set The Tombs On Fire Tuberculosis Reigns A Tower To Confess Hallows Of The Heir Poenari By Night The Faustian Bargain

Für Fans von Watain, Dissection, Mayhem, Tormentor und Sacramentum!

Das Album erscheint am verfluchtesten Tag des Jahres: Freitag, dem 13. März 2026. Dieses Datum ist kein Zufall – es ist ein Pakt. Für alle, die nach Geschwindigkeit, Dunkelheit und einer Dosis purem, unverfälschtem Bösen gieren, ist Magia Posthuma die unausweichliche Einladung in den Abgrund.