The Xcerts: melden sich mit hymnischer Single „Do It To Myself“ zurück

The Xcerts melden sich mit ihrer ersten neuen Musik seit 2023 zurück und präsentieren die hymnische Single Do It To Myself, ihre Debütveröffentlichung beim neuen Label FLG Records.

Der Song ist ein energiegeladenes, Grunge-lastiges Alternative-Rock-Statement. Das aus Aberdeen stammende und in Brighton ansässige Trio knüpft damit wieder an die rohe Dringlichkeit an, die es einst auszeichnete, und bewahrt gleichzeitig die melodische Wucht und emotionale Klarheit, die es sich in über zwei Jahrzehnten Bandgeschichte erarbeitet hat. Es ist ein kraftvolles Comeback einer Band, die mit neuer Intensität, Zielstrebigkeit und gegenseitigem Vertrauen agiert. Seht euch das Video zu Do It To Myself hier an:

“There’s a desperate urgency about this song”, sagt Macleod. “It’s an admission of my fragility and tendency to self-sabotage when things aren’t good as they are. It’s a hard indie rock song, but the lyrics and vocal delivery are really vulnerable. That conflicting feeling was intentional – we wanted it to feel uncomfortable, honest, and human.”

Nach einer Reihe von Alben mit polierteren, poppigeren Klängen markiert Do It To Myself eine entscheidende Rückkehr zu dem rauen und befreienden Sound, der The Xcerts bei ihren Fans einst so beliebt machte. Untermalt von hellen, dringlichen Gitarrenklängen, die an There Is Only You von 2014 erinnern, fängt Macleods verletzlicher Gesang einen Moment innerer Konflikte und Selbstreflexion ein, ringt mit seinen eigenen Spannungen und lässt nicht locker.

Do It To Myself ist ein mutiges Debüt – roh, reflektierend und entschlossen zukunftsorientiert – einer Band, deren Verbindung sich im Laufe der Zeit nur noch vertieft hat und die Tür zu Neuem öffnet.

Do It To Myself entstand in gemeinsamer Arbeit im selben Raum – etwas, das die Band auf ihrem 2023 erschienenen Album Learning How To Live And Let Go noch nicht getan hatte. Der Song sprüht vor Unmittelbarkeit und gemeinsamer Energie und fängt die drei Musiker ein, die nach der Bewältigung persönlicher und kollektiver Turbulenzen vollkommen miteinander verschmolzen sind – ein Manifest für die gesamte Band. Die Veröffentlichung erfolgt inmitten anhaltender Aktivitäten der Band: Macleod war kürzlich als Gastsänger auf der Single Ruin My Life von As It Is zu hören und spielte energiegeladen als Live-Gitarrist für Idlewild. Dies unterstreicht, dass die jahrzehntelange Verbindung von The Xcerts zur Alternative-Szene nach wie vor lebendig und relevant ist.

Die 2001 gegründeten The Xcerts – Sänger und Gitarrist Murray Macleod, Bassist Jordan Smith und Schlagzeuger Tom Heron – spielen seither in unveränderter Besetzung. Dies ist eine Seltenheit, die Bände über die kreative Verbundenheit und Freundschaft der Gruppe spricht. Durch harte Arbeit, Herzblut und Durchhaltevermögen haben sie sich längst als eine der beständigsten und emotionalsten Alternative-Bands Großbritanniens etabliert.

Weitere Musik von The Xcerts wird folgen.