Sol Sonic Ride Part II: feiert „20 Years Of Sound Of Liberation“

In diesem Sommer feiert Sound Of Liberation sein 20-jähriges Bestehen und lädt zu einer unvergesslichen Party ein! Am 28. Juni 2025 findet im legendären Schlachthof Wiesbaden das Event Sol Sonic Ride Part II statt. Freut euch auf einen ganzen Tag voller schwerer Grooves, psychedelischer Vibes und roher Rockenergie.

Line-Up:

King Buffalo, Brant Bjork Trio, My Sleeping Karma, Greenleaf, Valley Of The Sun, Daily Thompson, Lucid Void, The Machine, Einseinseins, Wight, Kant, Electric Jugs & mehr

Tickets: hier

Drei Bühnen – eine massive Fahrt

Das Event findet auf der Freiluftbühne, in der Haupthalle des Schlachthofs und im Kesselhaus statt und verspricht ein unvergessliches Erlebnis mit durchgehenden Klängen und Live-Performances.

Highlights im Außenbereich

Entspannt euch in Chill-Zonen mit Bierbänken, stöbert im Stoner Record & Merch Markt, genießt das legendäre Sound Of Liberation Bier, gebraut von Schwarze Rose Craft Beer, und lasst euch von Tattoo-Künstlern vor Ort inspirieren. Für Gitarrenpedal-Liebhaber gibt es eine Demon Pedals-Teststation. Zudem erwartet euch ein Stand mit Kunstdrucken und Postern von Artless Prints sowie das Sound Of Liberation DJ-Team, das zwischen den Sets für die richtige Stimmung sorgt. Auch kulinarisch wird einiges geboten – inklusive veganer Köstlichkeiten! Der große Sound Of Liberation Vinyl- und Merch-Stand sowie zahlreiche Merch-Stände der Bands runden das Angebot ab.

Dies ist mehr als nur ein Konzert – es ist ein ganztägiges Festivalerlebnis für die gesamte Sound Of Liberation Community. Egal, ob ihr von Anfang an dabei wart oder gerade erst auf uns aufmerksam geworden seid, wir laden euch ein, zwei Jahrzehnte harter Musik, guter Vibes und unvergesslicher Erinnerungen zu feiern.

Verpasst es nicht.

Lasst uns gemeinsam laut und stolz feiern!

Mit Liebe und Fuzz,

Euer Sound Of Liberation Team

Mehr Infos:

https://www.facebook.com/Soundofliberation

https://www.instagram.com/soundofliberation/