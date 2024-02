Joanne Shaw Taylor: kündigt neues Studioalbum „Heavy Soul“ für den 07.06.2024 an

Die britische Blues-Rock-Gitarristin Joanne Shaw Taylor wird die Musikwelt mit ihrem neuesten Studioalbum Heavy Soul, das von Kevin Shirley (Black Crowes, Journey, Aerosmith) produziert wurde, wieder begeistern. Heavy Soul erscheint am 07.06.2024 über Joe Bonamassas Journeyman Records. In Vorfreude darauf enthüllt sie heute ihre ergreifende neue Single und den Titelsong des Albums Heavy Soul, einen fesselnden Track, der das Ausmaß emotionaler Lasten mit Tiefgang erforscht. Die Single ist ab sofort hier angehört werden:

Joanne Shaw Taylor, bekannt für ihre außergewöhnlichen Gitarrenkünste und ihr kraftvolles Songwriting, setzt mit dieser neuen Veröffentlichung ihren Aufstieg in der Musikwelt fort. Ihre Reise, die im Alter von 16 Jahren begann, als sie von Dave Stewart von den Eurythmics entdeckt wurde, hat ihr Auszeichnungen von Musikikonen wie Stevie Wonder und Annie Lennox eingebracht. Nach dem Erfolg von Alben wie Reckless Heart, The Blues Album und Nobody’s Fool wird Joannes mit Spannung erwartetes Album ein weiterer Meilenstein in ihrer illustren Karriere sein.