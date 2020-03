Irdorath: veröffentlichen erste Single und Details zum neuen Album

Die österreichische Black-/Thrash Metal-Band Irdorath enthüllt Details zu ihrem kommenden Opus The Final Sin, das am 1. Mai 2020 über Art Gates Records weltweit veröffentlicht wird.

Das Artwork-Design wurde von Giannis Nomikos (GN Art) erstellt und repräsentiert das Konzept der Platte. Giannis Nomikos zeigte seine erstaunliche Fähigkeit, ein Kunstwerk zu schaffen, das die lyrischen Themen sowie die intensive musikalische Erfahrung der kommenden CD The Final Sin ausdrückt.

The Final Sin wurde im Sound Delusion Studio aufgenommen und, wie auch schon das Vorgängeralbum, im Hertz Studio in Polen gemischt und gemastert.

Die erste Single Disgust Of Enlightenment wurde als Visualizer-Video veröffentlicht:

Trackliste:

1 – Chains Of Virtue

2 – Debaptized

3 – Redeemer Of The Heretics

4 – Divine Delusion

5 – Disgust Of Enlightenment

6 – The Anthem Of The Final Sin

7 – The Plague, I Am

8 – Shatterer Of Worlds

9 – When The Last Bell Falls Silent