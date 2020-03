Geoff Tate: Ersatztermin für 30. Jubiläum im „Komma“ in Österreich

„Es freut uns, dass wir für Geoff Tate einen Ersatztermin gefunden haben.“ so der Verein Komma Kultur aus Wörgl in Österreich.

Der mehrfach mit Platin ausgezeichnete und Grammy nominierte Singer/ Songwriter Geoff Tate kommt am So, 14.03.2021 ins Komma.

Wichtig: Gekaufte Tickets behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit!

„Can’t you feel it coming? Empire! Can’t you hear it coming? Empire!”

Es ist 2020 und was du da hörst und fühlst ist Geoff Tate mit seiner Band, Operation: Mindcrime! Sie bereiten sich auf ihre anstehende Tour vor, welche im kommenden Frühling startet und das 30jährige Jubiläum von Empire feiert.

Das Album wurde im August 1990 veröffentlicht und brachte sechs Singles hervor. Es ist das bisher meistverkaufte Album von Queensryche, mit mehr als drei Millionen verkauften Einheiten und erreichte somit dreifachen Platin Status.

Geoff und seine Band, zurzeit bestehend aus Kieran Robertson an der Gitarre, Jack Ross am Bass, Scott Moughton an der Gitarre und Felix Bohnke am Schlagzeug, werden alle elf Songs des Albums ungekürzt und in Reihenfolge aufführen. Um der Sache noch einen drauf zu setzen, wird der Auftakt der bevorstehenden Shows eine vollständige Aufführung des zweiten Queensryche Albums, Rage of Order sein, ein weiteres aus elf Titeln bestehendes Meisterwerk.