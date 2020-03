Dave Mustaine: kreativer Hausarrest mit Tochter Electra

Das Coronavirus greift seit Wochen um sich und die Welt befindet sich weitestgehend im Stillstand. Das öffentliche Leben ist in weiten Teilen auf Eis gelegt und die Menschen befinden sich im Hausarrest, um eine weitere Ausbreitung einzudämmen. Doch nicht nur der gemeine Ottonormalverbraucher ist davon betroffen, sondern auch all die Musiker und Bands müssen sich jeden Tag aufs Neue überlegen, wie man denn die Zeit in den eigenen vier Wänden sinnvoll gestaltet. Auch Megadeth Frontmann Dave Mustaine sitzt zu Hause und nutzt die Zeit mit …, Musik, was sonst. Gemeinsam mit seiner 21-jährigen Tochter Electra coverte Mega-Dave nun den weltbekannten The Beatles Klassiker Come Together im Rahmen der MyMusicMoment Bewegung.

Die MyMusicMoments Bewegung wurde von der Alzheimer’s Assoziation ins Leben gerufen, einer Non-Profit-Organisation. Die Bewegung Music Moments wurde Anfang des Monats unter dem Motto Ten Artists, One Album, One Cause gestartet und enthält mittlerweile einige Songs von bekannten Künstlern, darunter Sting, Joan Jett & The Blackhearts, Nile Rodgers, Sharon Van Etten und Band Of Horses. Das Album präsentiert preisgekrönte Künstler, die eine Sammlung mit neuen und unveröffentlichten Titeln zusammentragen. Die Songs sollen die persönliche, emotionale Verbindung zwischen Musik und den wichtigsten Momenten im Leben, die wir nicht verlieren wollen, würdigen. Jede Nummer ist mit einem Video und persönlichen Geschichten gepaart, die mit den Songs verbunden sind. Die Sammlung ist genreübergreifend und besteht aus dem Album und einer Videosammlung, in denen die Künstler ihre persönlichen Geschichten kundtun, die hinter den Songs versteckt sind. Unter dem Hashtag MyMusicMoment kann man seine ganz eigenen Musikmomente teilen, so wie das nun auch Mega-Dave & Electra getan haben. Einen kurzen Clip-Schnipsel haben die beiden auch in den sozialen Medien und auf YouTube mit der Welt geteilt.

Hier könnt ihr in das Album reinhören: https://www.alz.org/musicmoments/overview.asp