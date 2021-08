Architects: kommen 2022 mit dem Erfolgsalbum auf Arena Tour

Im nächsten Mai feiern sie ihre bislang erfolgreichste Platte endlich auch bei uns in Deutschland und bringen gemeinsam mit ihrer riesigen Fangemeinde die Hallen in Leipzig, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Ludwigsburg, München und Frankfurt zum Kochen.

Für das nächste Frühjahr kündigen Kingstar Music und DreamHaus nach Bullet For My Valentine nun ein weiteres Gemeinschaftsprojekt der Extraklasse an. Architects zählen mittlerweile klar zur den beliebtesten Formationen in der modernen Rockmusik, ihre Shows sind echte Happenings mit Gänsehautgarantie nicht nur für Eingeweihte.

For Those That Wish To Exist enterte verdientermaßen die Album-Pole-Position im UK und konnte auch bei uns in den Longplay-Top 3 mitmischen. Die erfolgreichen Singles des Albums Meteor, Dead Butterflies, Black Lungs oder das kolossale Animals haben mittlerweile Streams im mehrstelligen Millionenbereich angehäuft und nicht viel weniger YouTube-Aufrufe hinter sich gelassen.

Auf ihrem jüngsten, selbstproduzierten Album setzen sich Architects mit einigen der größten Fragen auseinander, die sich für die Zukunft unseres Planeten stellen. Dabei erweiterten sie ihren charakteristischen Post-Metalcore-Sound um ein paar frische Einflüsse aus elektronischen Klanggefilden und addierten mit traumwandlerischer Sicherheit orchestrale Streicher, Bläser und Chöre. Das Ergebnis ist ein bombastischer Klangteppich, der die Grenzen des Genres sprengt und auf dessen Live-Umsetzung man sich bereits heute freuen darf.

