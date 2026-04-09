Presented by TFM.rocks: Brunhilde von 25.04 bis 08.05.2026

Fans können Brunhilde bald live erleben: Gemeinsam mit Elli Berlin gehen sie in Kürze auf Tour.
25.04.2026 Sa D-Selb Rockclub Nordbayern
26.04.2026 So Day off Day off
27.04.2026 Mo D-Hamburg Logo
28.04.2026 Di D-Berlin SO 36
29.04.2026 Mi D-Nürnberg Hirsch
30.04.2026 Do D-Leipzig Hellraiser
01.05.2026 Fr D-Zwickau Club Seilerstrasse
02.05.2026 Sa D-Weinheim Cafe Central
03.05.2026 So Day off Day off
04.05.2026 Mo Day off Day off
05.05.2026 Di D-Köln Essigfabrik
06.05.2026 Mi D-Bochum Matrix
07.05.2026 Do D-München Backstage
08.05.2026 Fr D-Lindau Club Vaudeville