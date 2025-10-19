Horizon Ignited: veröffentlichen digitale Single „Sixpounder“

Mit rasenden Riffs, unbändiger Energie und ihrer typischen melodischen Aggression liefern Horizon Ignited eine moderne, feurige Neuinterpretation eines der härtesten COB-Tracks überhaupt. Dabei bleiben sie dem ungezähmten Original treu – fügen jedoch ihre eigene Intensität, Präzision und den charakteristischen melodic-death-metal-Spirit hinzu. Das Ergebnis: eine leidenschaftliche Hommage und zugleich ein Beweis ihrer eigenen Stärke.

Die finnische sechsköpfige Band hat sich mit ihrer Mischung aus emotionaler Tiefe, messerscharfen Riffs und hymnischen Melodien längst einen Namen in der Szene gemacht. Ihre Version von Sixpounder vereint all das, was Horizon Ignited ausmacht: Leidenschaft, technisches Können und das perfekte Gleichgewicht zwischen Brutalität und Atmosphäre.

Horizon Ignited kommentieren:

„Es ist uns eine große Ehre, Teil dieses Children-Of-Bodom-Tributes zu sein. Wir haben Sixpounder gewählt, weil das ikonische, wuchtige Hauptriff auch in einer tieferen Stimmung großartig funktioniert. Wir wollten dem Song unseren kleinen Horizon-Ignited-Twist geben, ohne das Original zu sehr zu verändern – denn es ist einfach großartig, so wie es ist! Wir hoffen sehr, dass ihr es genauso feiert wie wir. Ruhe in Frieden, Alexi!“

Der Track ist ab sofort auf allen digitalen Plattformen erhältlich und wird außerdem auf dem exklusiven CD-Sampler A Tribute To The Reaper enthalten sein, der ab Ende Oktober kostenlos allen Bestellungen im offiziellen Children Of Bodom Shop beiliegt.

Diese Veröffentlichung markiert das nächste Kapitel in A Tribute To The Reaper – einem Projekt, das das zeitlose Erbe von Alexi Laiho und Children Of Bodom ehrt und Bands aus verschiedenen Genres und Generationen vereint, um eine der einflussreichsten Kräfte des Metal zu feiern.