Still Straight: veröffentlicht „Bad Thought“ – ein roher Schrei aus den Tiefen

Mit Bad Thought tritt die französische Band Still Straight aus dem Schatten – und das mit Nachdruck. Der neue Song ist ein wuchtiger, intensiver Schlag, der ohne Filter über Wahnsinn, Sucht und die innere Wut spricht, die man nur zu oft zu unterdrücken versucht. Hier gibt es keine Masken, keine Kompromisse – Bad Thought stürzt sich kopfüber in das Chaos.

Zwischen messerscharfen Riffs und einer gepeinigten Stimme balanciert der Song auf dem schmalen Grat zwischen Klarheit und Selbstzerstörung. Es ist eine kontrollierte Explosion, ein Sturm voller Ehrlichkeit, roh, direkt und ohne jedes künstliche Element.

„Bad Thought ist der Moment, in dem du aufhörst, dich selbst zu belügen. Du stellst dich dem, was du bist – auch wenn es hässlich ist, auch wenn es weh tut.“ – Still Straight

Mit dieser Single etabliert sich Still Straight als eine ernstzunehmende Kraft in der Heavy-Metal-Szene. Der Sound ist kraftvoll und zutiefst emotional, jede Note trägt Spannung in sich, jedes Wort klingt wie ein Geständnis. Die Band will nicht gefallen – sie will Gefühle auslösen.

Bad Thought ist kein Song, den man einfach hört – er wird erlebt. Ein Schlag in die Magengrube, der nachhallt, brennt und am Ende etwas in dir aufrüttelt.