Laura Cox – Trouble Coming

Artist: Laura Cox

Herkunft: Frankreich

Album: Trouble Coming

Spiellänge: 35:43 Minuten

Genre: Classic Rock

Release: 31.10.2025

Label: Ear Music / Verycords

Link: https://www.lauracoxmusic.com/

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Laura Cox

Tracklist:

No Need To Try Harder A Way Home Trouble Coming Inside The Storm What Do You Know? Dancing Around the Truth Out Of The Blue The Broken Rise Together Do I Have Your Attention? Strangers Someday

Die französische Rockmusikerin Laura Cox bringt am 31.10.2025 ihr neues und heiß erwartetes viertes Album Trouble Coming über ear Music / Verycords heraus. Nach den bereits erschienenen Singles No Need To Try Harder und Trouble Coming präsentiert sie ein Werk, das all ihre musikalischen Stärken vereint: klassischen Rock, Blues und amerikanisch geprägtes Songwriting – kombiniert mit einem modernen, frischen Sound, der ihre Musik zeitgemäß weiterentwickelt. Trouble Coming erscheint in mehreren Editionen: als CD im Digipak, schwarze Standard-Vinyl-LP sowie in zwei limitierten Marmor-Vinylvarianten (Schwarz/Weiß und Transparent Rot/Schwarz). Ein besonderes Highlight ist die streng limitierte 7-Inch-Single (nur 100 Exemplare), die exklusiv in Deutschland bei JPC erhältlich sein wird.

Das Album reicht von energiegeladenen Gitarrensongs wie Do I Have Your Attention? bis hin zu nachdenklichen, emotionalen Titeln wie Trouble Coming und verbindet dabei kraftvolle Riffs mit gefühlvollem Songwriting. Aus ihren Anfängen als viraler YouTube-Gitarrenstar ist Laura Cox längst zu einer wichtigen Stimme des modernen Hard Rock geworden, die alte und neue Generationen von Rockfans gleichermaßen anspricht. In den 35 Minuten zeigt die junge Musikerin gleich elf verschiedene Gesichter, ohne den berühmten roten Faden zu verlieren. Immer rockig unterwegs, lässt sich Laura super gerne in benachbarte Genres hineinziehen. Unter dem Deckmantel Classic Rock verarbeitet sie moderne Klänge, die alles aufsaugen, was irgendwie ins Songwriting passt. Out Of The Blue ist düster, progressiv und hat einen coolen Spirit, diesen greift in etwas giftiger The Broken noch einmal auf. Der Anfang ist mit No Need To Try Harder, A Way Home und Trouble Coming eher Mainstream-tauglich. Dieser Gedanke verliert sich im Laufe der Platte immer weiter. Die Entwicklung von Burning Bright auf Head Above Water war bereits spürbar. Auf dem vierten Longplayer ist die Songwriterin jedoch so stark wie noch nie unterwegs. Mein Favorit bleibt die härteste Sequenz Do I Have Your Attention? Mit diesem Titel zeigt sie ihre Klasse am stärksten auf. Sollte sie auf diesem Niveau weiter agieren können, sehe ich persönlich sie auch eher in der Rockszene als im rockigen Radiosektor.