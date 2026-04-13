Torfrock: spielen am 12.06.2026 auf der Freilichtbühne Wiesmoor

Die Torfmoorholmer Gebrauchsrocker touren in 2026 weiter umtriebig durch die Lande. Ein starkes Stück Norddeutschland.

Sagen wir mal so: Wenn jemand neulich, vor über vierundfünfzig Jahren gesagt hätte, dass wir irgendwann mal das 49-jährige Bandjubiläum feiern würden, hätte man dieser Person vermutlich unterstellt ein paar Trinkhörner Met zu viel eingenommen zu haben – allerdings zu Unrecht, wie sich herausstellt. Verrückte Geschichte. Und nebenbei pflegen wir in 2026 bereits zum 35 (!!!) unsere beinharte Bagaluten-Wiehnacht. Und wir haben sogar noch Ziele: 2027 wollen wir zusammen mit euch unser 50 (!) Bühnenjubiläum feiern.

Mit ihrer Beständigkeit, Authentizität und Ihrer Spielfreude bleiben sie sich und Ihren Fans auch nach fast fünf Jahrzehnten weiterhin treu. Sodass sie 2026 nicht nur auf der 35. Bagaluten-Wiehnacht, sondern auch auf Einzelkonzerten und Festivals mit Ihrem einzigartigen Gebrauchsrock wieder musikalische Wellen in den Pudding hauen werden. Die 49-jährige Live-Kompetenz, frische und rockige Arrangements ihrer unverkennbaren Klassiker sowie der Torfmoorholmer Humor machen jedes Konzert zu einem besonderen Erlebnis.

Die Besetzung von Torfrock hat sich durchaus ein wenig verändert im Laufe der Jahre. Torfrock, das ist heute Klaus Büchner, einer der beiden Gründer-väter, der sich einst zusammen mit Raymond Voß im Hamburger Ernst-Deutsch-Theater traf, um Texte von Edgar Allan Poe zu vertonen. Mit einer Schnapsidee ging Torfrock an den Start und Jimi Hendrix kam zu einer unwahrscheinlichen Hommage: Sein „Hey Joe“ wurde auch mit platt-deutschem Text („He Jo“) ein Hit, der erste für Torfrock in einer langen Reihe von Nachfolgern und ein Hit, mit dem der Gitarrengott Hendrix auch heute noch gebührend geehrt wird.

Heute gehören neben Klaus Büchner (Gesang, Gedichte, Mundharmonika und Bassflöte) auch Volker Schmidt (jede Menge Gitarren, Gesang und Mundharmonika), Stefan Lehmann (Schlagzeug und Gesang) sowie Sven Berger (Bass und Gesang) dazu, die zusammen dem altbewährten Torfrock-Sound einen neuzeitlich groovenden Wumms verpassen.

Torfrocks (fiktiver) Mikrokosmos, der durch die aberwitzigen Geschichten aus dem Leben der Bewohner Torfmoorholms, der liebenswert trinkfreudig-chaotischen Wikingertruppe aus Haithabu und deren Nachkommenschaft (Herr Wernersen ist wahrscheinlich auch so einer) entsteht, hat auch heute noch eine immens große Anziehungskraft auf das Publikum jeden Alters. Die zeitlosen Songtexte, der torfige Rock-Folk-Blues-Punk-Boogie (kurz: Gebrauchsrock) sowie der urtypische Büchner-Humor lassen die Konzertbesucher zusammen mit der Band eine friedliche und fröhliche Torfrock-Party feiern.

Tickets sind über Mein LIEBLINGS Event GmbH erhältlich.

Torfrock

Ort: Freilichtbühne Wiesmoor

Datum: 12.06.2026

Einlass: 17:30 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr

Tickets gibt es direkt hier: https://meinlieblingsevent.de/events/torfrock