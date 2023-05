Graywolf: veröffentlichen neue Single/Video „After Midnight“

Mit ihrer neusten, adrenalingeladenen Single After Midnight liefert die Schweizer Rockband Graywolf die ultimative Partyhymne für dieses Jahr.

Graywolf sagen: „Wir können es kaum erwarten diesen Song live zu spielen, umgeben zu sein von Gleichgesinnten, die den Refrain mitgrölen und dabei zusammen einfach Spaß haben.“

Seht euch das offizielle Musikvideo, erneut produziert von Tom Flynn & Mike Watts (u.a. Lamb Of God und Black Stone Cherry), zu After Midnight hier an:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Graywolf freuen sich außerdem, die Veröffentlichung ihres Debütalbums Graywolf für den 23. Juni 2023 über Echopark Music/ RecordJet bekanntzugeben.

Graywolf Tracklist:

1. Miles N Miles To Go

2. We’ll Bring You Down

3. The Winner

4. Hell Is Waiting

5. All We Want Is Everything

6. Hey Man

7. Get Out Alive

8. I’m Losing You

9. After Midnight

10. Lady With The Light

11. The Wolfer

Das Album erscheint als CD, Vinyl und digital und kann (aktuell nur in der Schweiz) HIER vorbestellt werden. Der Vorverkauf außerhalb der Schweiz startet in Kürze.

Graywolf, dahinter verbirgt sich der Zusammenschluss etablierter Rock-Musiker, gezeichnet von der Erfahrung aus hunderten von Gigs und unzähligen Rock- und Metal Releases (u.a. Celtic Frost, Pure Inc., Emerald, Big Clyde) und dem feinen Gespür für punchy Songwriting (Reto Burrell). Wer erinnert sich nicht gerne an seine erste Rock- oder Metalplatte? Graywolf haben sich zusammengefunden, um die Magie dieser Erinnerung aufblühen zu lassen. Sie vereinen die besten Elemente des klassischen Rocks mit frischer Energie. Die Songs von Graywolf sind voll von packenden Melodien, bewegenden Texten und Geschichten, die den Hörer von den Tiefen der Verzweiflung bis hin zu den Höhen des Glücks führen.

Graywolf live:

22.06.2023 Hafenkneipe, Zurich (CH) release party w/showcase

28.06.2023 Kofmehl, Solothurn (CH) w/Skid Row

14.07.2023 Biker Days, Basel (CH)

22.09.2023 Rocknacht Tennwil, Tennwil (CH)

20.10.2023 Schüür, Luzern (CH) w/Shakra

21.10.2023 Z7, Pratteln (CH) w/Shakra

11.11.2023 Böröm, Oberentfelden (CH)

24.11.2023 Senkel, Stans (CH)

Graywolf sind:

Kevin Volken – Vocals

Sandro Pellegrini – Guitar

Julien Menth – Guitar

Reto Burrell – Bass

Steve Gasser – Drums

Graywolf online:

Facebook

Instagram