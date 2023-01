Graywolf: veröffentlichen erste Single/Video „Miles’N’Miles To Go“

Miles’N’Miles To Go heißt die erste Single der Schweizer Supergroup Graywolf. Ein schnelles, Riff-getriebenes Stück, im Classic Rock Stil. Geprägt durch starke Melodien erzählt der Song in knapp vier Minuten, dass man nie damit aufhören sollte seine Träume zu verfolgen, egal wie lange es dauert, bis man sie erreicht.



«Unsere erste Single Miles’N’Miles To Go steht sinnbildlich für unsere Motivation hinter Graywolf – fünf gestandene Musiker mit immerwährender Rock’n’Roll-Leidenschaft und einem großem Drang unsere Träume zu leben und dabei stetig vorwärts zu gehen!» – Graywolf



Seht euch das offizielle Musikvideo zu Miles’N’Miles To Go, produziert von Tom Flynn & Mike Watts (u.a. Lamb of God und Black Stone Cherry) hier an:

Graywolf, dahinter verbirgt sich der Zusammenschluss etablierter Rock-Musiker, gezeichnet von der Erfahrung aus hunderten von Gigs und unzähligen Rock- und Metal Releases (u.a. Celtic Frost, Pure Inc., Emerald, Big Clyde) und dem feinen Gespür für punchy Songwriting (Reto Burrell). Wer erinnert sich nicht gerne an seine erste Rock- oder Metalplatte? Graywolf haben sich zusammengefunden, um die Magie dieser Erinnerung aufblühen zu lassen. Sie vereinen die besten Elemente des klassischen Rocks mit frischer Energie. Die Songs von Graywolf sind voll von packenden Melodien, bewegenden Texten und Geschichten, die den Hörer von den Tiefen der Verzweiflung bis hin zu den Höhen des Glücks führen.